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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

Еврокубки на этой неделе вернутся на наши телеэкраны ради того, чтобы решить все вопросы относительно будущих участников плей-офф, после чего попрощаться до середины февраля следующего года.

Для донецкого Шахтера и киевского Динамо это прощание будет окончательным в этом сезоне, а вот каталонская Барселона уже точно не останется без евровесны, однако участие такого тяжеловеса в Лиге Европы пугает даже самих "блаугранас" — не то что их возможных будущих соперников. А еще на выходных будет мадридское дерби, поэтому скучать точно не придется.

Шахтер — Шериф

Вторник, 7 декабря, 22:00. НСК Олимпийский, Киев (Украина)

Донецкий Шахтер вновь перед матчем против молдавского Шерифа будет считаться предписанным фаворитом, однако, нет, спасибо, мы это уже проходили. Провал в Тирасполе (0:2), как стало понятно по дальнейшему ходу событий, был катастрофой не только лично Роберто Де Дзерби и его подопечных, но и всей страны.

С большой долей вероятности, победа в Молдове не оставила бы Украину без еврокубковой весны, но теперь уже остается лишь прикидывать возможные расклады без каких-либо на то оснований. "Горняки" досрочно завершили международную кампанию, а в предстоящей игре будут бороться лишь за престиж.

Знает свою судьбу и коллектив Юрия Вернидуба — плей-офф Лиги Европы от Шерифа уже никуда не убежит, как бы отвратительно он не сыграл в столице нашей страны. Другое дело, что и сами "желто-черные" хотели бы завершить выступления в Лиге чемпионов на мажорной ноте, поэтому конфликт интересов между двумя сторонами противостояния гарантирован.

Шериф, как и Шахтер, проиграл три последние дуэли против будущих участников плей-офф от группы D, однако перспектива набрать девять очков по итогам группового этапа в столь сложной группе определенно погонит команду вперед. Вернидуб — авантюрист по натуре, однако всегда при этом сдержан и сконцентрирован на успехе. За Де Дзерби подобной комбинации качеств нам еще не приходилось замечать.

Букмекеры Pinnacle преимущество в этой встрече отдают Шахтеру, оценивая шансы на его победу в 1,55. Коэффициент на победу Шерифа — 6,04, шансы на ничью — 4,48.

Бенфика — Динамо Киев

Среда, 8 декабря, 22:00. Эштадиу да Луж, Лиссабон (Португалия)

Совершенно иной ситуация будет в заключительном матче Лиги чемпионов УЕФА для киевского Динамо, в котором украинскому коллективу уже нечего доказывать своим оппонентам по квартету, а вот хозяева поля в лице португальской Бенфики будут стараться оформить главную сенсацию турнира, отправив Барселону в Лигу Европы.

Для этого подопечным Жоржи Жезуша необходимо обыгрывать коллектив Мирчи Луческу и надеяться, что мюнхенская Бавария дома не проиграет испанскому гранду, у которого на данный момент только два гола в еврокубковой кампании. Оба — в ворота украинской команды.

Очевидно, что перспективы повторить "достижение" Барселоны на Да Луж (0:3) не привлекает никого из футболистов киевлян. Наоборот, хотелось бы сыграть как Бавария (4:0), но и любой более скромный победный результат также пойдет впрок.

Как и Шахтер, Динамо не смогло порадовать в текущей еврокубковой кампании, поэтому последний матч на международной арене будет являться вопросом чести и для столичного клуба. К слову, на выходных Бенфика проиграла на Да Луж Спортингу в горячем лиссабонском дерби (1:3), поэтому у команды Луческу есть положительный пример для подражания.

Компания Pinnacle отдает преимущество в этом матче Бенфике. Коэффициент на победу "орлов" составляет 1,31, шансы на успех Динамо Киев составляют 11,22, а на ничью — 5,55.

Бавария — Барселона

Среда, 8 декабря, 22:00. Стадион Альянц Арена, Мюнхен (Германия)

Серия неудачных результатов на старте еврокубковой кампании под руководством Рональда Кумана сформировала для каталонской Барселоны огромный снежный шар, который теперь грозит ударить прямиком в новоиспеченного наставника команды Хави. "Блаугранас" уже привыкли видеть в главном турнире Старого Света вплоть до того, как она ошибется в плей-офф, однако вообще не попасть на данную стадию состязаний выглядит перспективой действительно ужасающей. Собственно, а много ли юных (и не очень) футбольных болельщиков вообще может вспомнить финальную стадию без присутствия "сине-гранатовых"?

Испанский гранд на сегодняшний день находится в таком положении, что его судьба зависит исключительно от воли действующего чемпиона Германии. Если мюнхенская Бавария захочет получить стрик из шести побед на групповом этапе, она это сделает. Не стоит опасаться говорить о колоссальном преимуществе команды Юлиана Нагельсманна над подопечными Хави, так как тут не получится утаить простые факты.

"Красная машина", со всеми сопутствующими кадровыми трудностями, остается собой как на внутренней, так и на международной арене. Фактор высшего стремления одержать победу со стороны Барселоны отбрасывать не стоит, но в любом случае это будет один из худших групповых этапов для команды за последнее десятилетие.

Букмекерская компания Pinnacle фаворитом противостояния считает хозяев. Коэффициент на победу Баварии составляет 1,68, шансы на успех Барселоны оцениваются в 4,32, а вероятность ничьей оценивается в 4,89.

Реал — Атлетико

Воскресенье, 12 декабря, 22:00. Стадион Сантьяго Бернабеу, Мадрид (Испания)

El Derbi madrileño станет украшением позднего воскресного вечера воскресенье, и впервые с начала масштабной реконструкции его будет принимать легендарный домашний стадион "королевского" клуба. Команды Карло Анчелотти и Диего Симеоне подойдут к данному противостоянию в условиях накопившейся усталости после обещающих стать для них непростыми матчей Лиги чемпионов УЕФА. Реал будет бороться против миланского Интера за первую строчку группы D, а вот Атлетико вообще предстоит определять свою дальнейшую судьбу в еврокубках на поле португальского Порту. И далеко не факт, что "кольчонерос" в итоге не окажутся и вовсе без еврокубковой весны.

Действующие чемпионы Испании в этом сезоне очень тяжело идут от матча к матчу. Ярким примером стало их домашнее противостояние на минувших выходных против Мальорки, которая умудрилась вырвать победу на последних минутах (1:2). И это ведь далеко не исключительный подобный результат в текущей кампании на внутренней арене, а уж про международную, так и вовсе, говорить не приходится. Десять очков разницы — давно Атлетико не подходил с таким отставанием к очной встрече против Реала, и есть все поводы полагать, что данная дистанция может увеличиться.

Букмекерская компания Pinnacle фаворитом противостояния считает Реал. Коэффициент на победу "бланкос" составляет 2,17, шансы на успех Атлетико оцениваются в 3,50, а вероятность ничьей оценивается в 3,56.