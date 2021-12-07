Рейтинг букмекеров

Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок.

Милан в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле Ливерпуль. Компания Parimatch считает, что шансов на победу в предстоящем поединке больше у хозяев поля.

Так, на победу команды Стефано Пьоли предлагается коэффициент 2,08, тогда как потенциальный успех Ливерпуля оценивается показателем 3,35. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,85.

Любителям нестандартных прогнозов будет интересно поставить на "Будет пенальти. 1-й тайм: да". Коэффициент на это 4,5.

Напомним, матч Милан — Ливерпуль состоится во вторник, 7 декабря в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.