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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.

В рамках 18 тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм в Лондоне сыграет против Ливерпуля.

Компания Parimatch считает фаворитом противостояния гостей. Так, на победу Ливерпуля можно поставить с коэффициентом 1,64. На ничью предлагается коэффициент 4,30, а на победу "шпор" — 5,20.

Если вы уверены, что тотал в матче будет 2,5 больше, то на данный исход эксперты предлагают коэффициент 1,65 (меньше — 2,33).

Поединок Тоттенхэм — Ливерпуль состоится 19 декабря и начнется в 18:30 по киевскому времени.