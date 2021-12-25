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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках чемпионата Англии.

Манчестер Сити примет на своем поле Лестер в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Хосепа Гвардиолы.

Так, на победу Манчестер Сити предлагается коэффициент 1,19, тогда как потенциальный успех Лестера оценивается показателем 14,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 7,90.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в матче забьют обе команды. Этот исход оценивается коэффициентом 2,02.

Напомним, что матч Манчестер Сити — Лестер состоится 26 декабря в 17:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.