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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

Провожать 2021-й и встречать 2022-й год мы будем в кампании матчей английской Премьер-лиги, которая точно не намерена дать нам заскучать как при подготовке к празднику, так и уже непосредственно за новогодним столом.

Особое внимание будет уделено Ливерпулю, которому предстоит сыграть сразу два поединка с топ-статусом, один из которых еще и будет иметь очень большой вес в плане чемпионской гонки. Кроме того, Микель Артета и его лондонский Арсенал заставят проснуться пораньше после застолья уже в первый день нового года.

Лестер — Ливерпуль

Вторник, 28 декабря, 22:00. Кинг Пауэр Стэдиум, Лестер (Англия)

Подопечным Брендана Роджерса сейчас достаточно сложно отыскать свою лучшую игру по достаточно банальной причине — Лестер захлестнула эпидемия травм и периодические проявления COVID-19 среди футболистов, поэтому даже собрать полноценный боевой состав для команды сейчас является тяжелой задачей. К чему это в итоге может привести мы увидели во первого тайма гостевого матча против Манчестер Сити накануне (3:6), благодаря которому "лисы" в очередной раз в негативном контексте вписали свое имя в историю Boxing day в английском футболе. Очевидно, что перспектив в борьбе за места в Лиге чемпионов у команды практически не осталось, но и потерять уже имеющееся место в середине таблицы можно с лихвой.

У коллектива Юргена Клоппа подобных проблем, во всяком случае пока что, не наблюдается, однако "красные" также не являются неуязвимым коллективом в плане потери очков. Ливерпуль в середине прошлой недели сыграл вничью против Тоттенхэма (2:2), который банально не держал мяча в ногах две недели до этого. Этим результатом сразу же воспользовался Манчестер Сити, и теперь его главный преследователь будет играть на Кинг Пауэре с отставанием в шесть очков.

Стоит напомнить, что свой матч на этой арене весной текущего года Ливерпуль проиграл, что точно не может не настораживать его болельщиков в контексте будущего противостояния. Впрочем, свежий позитивный опыт противостояния против Лестера у "красных" имеется — команды немногим ранее встречались в Кубке Английской лиги, где хозяева Энфилда праздновали победу в серии пенальти (3:3, 5:4 – пен.)

Компания Pinnacle преимущество в этой встрече отдают Ливерпулю, оценивая шансы на ее победу в 1,40. Коэффициент на победу Лестера — 7,06, шансы на ничью — 5,46.

Арсенал — Манчестер Сити

Суббота, 1 января, 14:30. Эмирейтс, Лондон (Англия)

Остановить набравший скорость коллектив Микеля Артеты способен, наверное, только действующий чемпион страны, с которым испанского наставника "канониров" связывает отдельная история на ранних этапах его тренерской карьеры. Лондонский Арсенал на протяжении последних пяти встреч не оставляет шансов своим соперникам, и если в начале сезона мы говорили о победах с минимальным преимуществом, то сейчас столичный коллектив забивает не меньше двух, да и то такое количество голов отправилось в ворота Вест Хэма в дерби (2:0). Прогресс на лицо — "пушкари" вернулись на "любимую" четвертую строчку, и уже нарастили отрыв от двух соседей-преследователей до шести очков. Впрочем, у Тоттенхэма еще три игры в запасе, поэтому расслабляться не стоит.

У Манчестер Сити на данный момент тоже есть шесть очков дистанции до ближайшей догоняющей команды в лице Ливерпуля, вот только эта дистанция выглядит куда более опасно, нежели для команды Артеты. Хосеп Гвардиола уже говорил, что в этом сезоне даже 90 набранных баллов не дадут гарантий завоевания чемпионского титула, а Сити уже успел допустить четыре осечки. Спасает лишь то, что конкуренты ошибаются больше, но и набранную "горожанами" форму не отметить нельзя. "Небесно-голубые" сейчас действительно по стабильности игры превосходят все команды лиги, однако в праздничный период возможно всякое. К слову, организаторам турнира было бы неплохо иногда посматривать в календарь при составлении телевизионной сетки, потому что внушительная часть фанатов будет смотреть эту игру одним глазом спросонья.

Компания Pinnacle отдает преимущество в этом матче Манчестер Сити. Коэффициент на победу "красных" составляет 1,50, шансы на успех Арсенала составляют 5,75, а на ничью — 4,63.

Челси — Ливерпуль

Воскресенье, 2 января, 18:30. Стэмфорд Бридж, Лондон (Англия)

Лондонский Челси попал под пагубное воздействие травм ключевых футболистов, в результате чего мы увидели падение коллектива Антонио Конте в турнирной таблице, чем тут же воспользовались прямые конкуренты. Ничейные исходы матчей против Эвертона (1:1) и Вулверхэмптона (0:0) необходимо воспринимать лишь как данность в условиях неспособности "синих" противостоять свалившимся на голову проблемам. Впрочем, опускать руки не приходится, так как мы только лишь подходим к полноценному экватору сезона АПЛ, поэтому команды еще будут иметь шансы как поквитаться со своими обидчиками, так и вернуть утраченные позиции. Матч против прямого конкурента — что может быть лучшим поводом вернуться в большую игру, продолжив опыт удачной игры в Бирмингеме против Астон Виллы (3:1)?

Никто не знает, сколько сил сумеет забрать на своем поле Лестер у Ливерпуля, и в какой форме коллектив Юргена Клоппа затем будет выступать в первом крупном матче 2022 года. Ливерпулю придется выбирать между ротацией состава и желанием во что бы то ни стало набрать шесть очков в течение одной недели, однако, как показал опыт кубкового матча против тех же "лис", потенциал у "красных" имеется значительный. Сыграть на руку гостям может и простая математика — получить отрыв в шесть очков от преследователей во время непростого периода сезона будет действительно большим достижением.

Компания Pinnacle считает, что у противостояния нет фаворита. Коэффициенты на победу Челси и Ливерпуля составляют 2,59, а вероятность ничьей оценивается в 3,62.