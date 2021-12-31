Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Англии.

В рамках 21 тура английской Премьер-лиги Кристал Пэлас на своем поле примет Вест Хэм. Компания Parimatch считает фаворитом противостояния подопечных Дэвида Мойеса.

Так, на победу "молотобойцев" можно поставить с коэффициентом 2,35. На ничью предлагается коэффициент 3,40, а на победу команды "стекольщиков" — 3,20.

Если вы уверены, что Вест Хэм сможет забить больше одного гола в матче, то можете поставить с коэффициентом — 2,17.

Поединок Кристал Пэлас — Вест Хэм состоится завтра, 1 января и начнется в 19:30 по киевскому времени.