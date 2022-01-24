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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

В ближайшую неделю нас ждет достаточно редкое явление — условная международная пауза, во время которой не будут задействованы европейские сборные, а панорама действий переместится на плей-офф Кубка африканских наций и очередным этапам квалификации на чемпионат мира-2022 для азиатских и южноамериканских стран.

Футбола топ-уровня в таких условиях практически не сыскать, поэтому мы все-таки заглянем на африканское первенство, а также посмотрим за интригующим противостоянием на футзальном паркете в Гронингене.

Кот-д'Ивуар — Египет

Среда, 26 января, 18:00. Япома, Дуала (Камерун)

"Фараоны" в свое время в течение шести лет (2006-2012) удерживали за собой право называться сильнейшей командой континента, но в предыдущем десятилетии на флаге триумфаторов КАН неизменно присутствовали элементы в зеленых тонах. Кот-д'Ивуар принадлежал к числу обладателей заветного кубка, обыграв Гану в финале образца 2015 года, поэтому спустя семь лет хочет вновь подняться на пьедестал почета. Есть большие сомнения полагать, что данные сборные хотели бы встретиться между собой на столь раннем этапе плей-офф, так как обе команды ставят перед собой исключительно максимальные задачи.

"Слоны" с первого места вышли из группы E, хотя до последнего конкурировали за эту позицию со сборной Экваториальной Гвинеи. Если бы не осечка в поединке против Сьерра-Леоне (2:2), разговоров о полном преимуществе над конкурентами со стороны Кот-д'Ивуара не было бы, однако команда Патриса Бомеля показала свою уязвимость, что точно не прошло в стороне от внимания оппонентов.

Путь Египта на стадию 1/8 финала был чуть тяжелее, так как стартовать с поединка против мощной Нигерии было тем еще удовольствием (0:1), а в последствии Мохамеду Салаху пришлось вытягивать на себе игру против Гвинея-Бисау, следом за которой последовала такая же неубедительная победа над Суданом (дважды по 1:0). В целом, мы наблюдаем достаточно привычную форму "фараонов" последних лет — команда мало забивает, но класс ее футболистов позволяет справляться с соперниками средней руки. Что бывает в играх против более слаженных команд — наглядно показала стартовая встреча коллектива Карлуша Кейруша на турнире.

Компания Pinnacle считает, что фаворитом противостояния является Кот-д'Ивуар. Коэффициенты на победу "слонов" составляет 2,32, вероятность ничьей в основное время оценивается в 2,90, а успех Арсенала — в 3,58.

Испания — Азербайджан

Воскресенье, 23 января, 18:30. МартиниПлаза, Гронинген (Нидерланды)

В противостоянии двух топ-сборных квартета D на чемпионате Европы-2022 по футзалу решится, если не все, то очень многое, в судьбе данной группы. Испанцы размялись на Боснии и Герцеговине (5:1), а азербайджанцы неожиданно оступились Грузии (2:3), однако ни для кого не является секретом, что "милли" вполне способны наверстать упущенное. Лидер мирового рейтинга может собственноручно расписаться под приговором для представителя 15 строчки сводной таблицы рангов, если одержит победу, а "крестоносцы" добудут вторую победу на турнире.

Однако, для многих очевидно, что Азербайджан не просто так выстраивал систему в своей национальной сборной с уклоном на натурализацию игроков, чтобы вылетать с международного форума уже на начальной стадии розыгрыша. Тут также стоит упомянуть, что у этой сборной есть опыт поражения от Украины (0:4) в середине декабря прошлого года, когда команды готовились к текущему турниру. Почему об этом стоит говорить? Все просто — на нашей сборной завершилась восьмиматчевая серия без поражений для команды Алесио да Силвы, в то время как Испания последний раз проигрывала в четвертьфинале Кубка Мира Португалии (2:4) еще в прошлом сентябре.

Компания Pinnacle отдает преимущество в этом матче Испании, но очень интересные коэффициенты принимаются на "тотал". Коэффициент на тотал больше 6,5 составляет 2,03, тогда как на меньше — 1,73.