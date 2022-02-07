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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

В ближайшую неделю нас ожидает постепенное возвращение европейского клубного футбола наивысшего уровня, а уже на выходных пройти мимо топ-поединков будет попросту невозможно.

Ливерпуль — Лестер

Четверг, 10 февраля, 21:45. Энфилд, Ливерпуль (Англия)

Ливерпуль спокойно обыграл скромный Кардифф Сити в минувший уик-энд, благодаря чему прошел в следующий раунд Кубка Англии сразу после возвращения с краткосрочной январской международной паузы. Теперь, коллективу Юргена Клоппа предстоит освежить в памяти ситуацию и в Премьер-лиге, где с него еще никто не успел снять обязанности по участию в чемпионской гонке, хотя куда более напряженной для "красных" видится борьба за вторую строчку турнирной таблицы против лондонского Челси.

В недалеком прошлом Лестер мог бы составить конкуренцию Ливерпулю в плане спортивных амбиций, в битве за главный трофей АПЛ, но сейчас коллектив Брендана Роджерса вновь переживает далеко не самые радужные времена. "Лисы" находятся аккурат посередине турнирной таблицы, не имея при этом шансов за один тур подняться выше. А вот продолжить падение Лестер может с лихвой, так как конкуренты не дремлют, а предстоящая игра против сильного оппонента грозит "лисам" продолжением падения в табеле о рангах.

Компания Pinnacle считает, что фаворитом противостояния является Ливерпуль. Коэффициент на победу "красных" составляет 1,28, вероятность ничьей оценивается в 6,45, а успех гостей — в 10,05.

Наполи — Интер

Суббота, 12 февраля, 19:00. Диего Армандо Марадона, Неаполь (Италия)

Обстановка в чемпионской гонке Серии A серьезно накалилась после поражения Интера в миланском дерби (1:2) в минувший уик-энд. Помимо банальной потери возможности набрать очки, команда Симоне Индзаги вновь подпустила неаполитанский Наполи на опасную дистанцию величиной всего в одно очко, и теперь поединок в запасе не особо спасает "змей" от возможных серьезных проблем. Стратегическое значение предстоящей дуэли на Диего Армандо Марадона переоценить будет достаточно сложно — коллектив Спаллетти прекрасно начал сезон, но затем попал в полосу неудач, а тем временем "нерадзурри" наверстывали упущенное лучше всех остальных команд национального первенства.

Весомым бонусом для "Партенопеи" в предстоящей игре будет отсутствие болельщиков команды-соперницы на трибунах, поэтому Наполи будет всецело предан поддержке собственных фанатов. Они сейчас, к слову, находятся в очень хорошем расположении духа, так как их команда единственная в чемпионате на данный момент не теряет очки на протяжении четырех матчей кряду, что и позволяет ей стремительно продвигаться в направлении первой строчки турнирной таблицы. По большому счету, "ослам" осталось полтора шага до абсолютного лидерства, а победа над прямым конкурентом в данном контексте становится еще более ценной.

Компания Pinnacle отдает преимущество в этом матче Интеру. Победа "нерадзурри" оценивается коэффициентом 2,53, успех Наполи обозначен как 2,87, а ничья предлагается за 3,60.

Аталанта — Ювентус

Воскресенье, 13 февраля, 21:45. Атлети Адзурри д’Италия, Бергамо (Испания)

Туринский Ювентус приобрел нападающего Душана Влаховича у Фиорентины и уже готов разрядить это дорогостоящее орудие в направлении прямого конкурента в борьбе за места в турнирной таблице, как сделал этот накануне против Вероны (2:0). Команда Массимилиано Аллегри в начале года отметилась поражением в матче за Суперкубок против миланского Интера, после чего на итальянского специалиста вновь обрушились с критикой болельщики, которые до сих пор не уверены в будущем своего любимого клуба. Скорее всего, именно эта неудача и стала триггером к внушительным тратам под закрытие трансферного окна.

Аталанта тоже не сидела сложа руки, но покупки делала в равной степени скромности со своими последними результатами. Коллектив Джан Паоло Гасперини не побеждал в предыдущих трех матчах Серии A, и если потери очков в играх против миланского Интера и римского Лацио (дважды по 0:0) можно было списать на усиленную борьбу против лучших команд страны, то домашнее поражений от сардинского Кальяри на минувших выходных (1:2) попросту невозможно объяснить. Не особо помогло и возвращение Руслана Малиновского в стартовый состав.

Компания Pinnacle отдает преимущество в этом матче Ювентусу. Победа "бьянконери" оценивается коэффициентом 2,65, успех Аталанты оценили в 2,72, а за ничью дают 3,55.