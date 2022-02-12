Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на решающий поединок.

Лондонский Челси ожидает встреча против бразильского Палмейраса в рамках финального поединка клубного чемпионата мира-2022. По мнению букмекерских компаний, фаворитом данного противостояния являются подопечные Томаса Тухеля.

Так, на победу "синих" предлагается коэффициент 1,64, тогда как потенциальный успех "зеленейших" оценивается показателем 6,30. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,75.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Палмейрас выиграет трофей в серии пенальти. Этот исход оценивается коэффициентом 11,50.

Напомним, что матч Челси — Палмейрас состоится 12 февраля, в 18:30 по киевскому времени.