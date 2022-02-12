Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок команд.

Аравийский Аль-Хиляль и египетский Аль-Ахли встретятся в матче за третье место в рамках клубного чемпионата мира, который проходит в ОАЭ. Букмейкерские компании фаворитом этого противостояния считают азиатский клуб.

Так, коэффициент на победу Аль-Хилиля в основное время оценивается в 2,15. Коэффициент на победу Аль-Ахли составляет 3,45, на ничью – 3,55. Шансы на проход Аль-Хиляля составляют 1,62, Аль-Ахли – 2,37.

Матч Аль-Хиляль – Аль-Ахли состоится на стадионе Аль-Нахьян в Абу-Даби в субботу, 12 февраля, и начнется в 15:00 по киевскому времени.