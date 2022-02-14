Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок Лиги чемпионов УЕФА.
Реал Мадрид — ПСЖ, Getty Images
14 февраля 2022, 11:30
Французский Пари Сен-Жермен и мадридский Реал встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Букмекерские компании фаворитом этого противостояния считают "красно-синих".
Так, коэффициент на победу ПСЖ оценивается в 2,02. Коэффициент на победу Реала Мадрид составляет 3,65, на ничью – 3,75.
Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что команды не сподобятся на забитые мячи.
Матч ПСЖ — Реал Мадрид состоится на стадионе Парк-де-Пренс в Париже во вторник, 15 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.