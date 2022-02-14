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Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок Лиги чемпионов УЕФА.

Французский Пари Сен-Жермен и мадридский Реал встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Букмекерские компании фаворитом этого противостояния считают "красно-синих".

Так, коэффициент на победу ПСЖ оценивается в 2,02. Коэффициент на победу Реала Мадрид составляет 3,65, на ничью – 3,75.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что команды не сподобятся на забитые мячи.

Матч ПСЖ — Реал Мадрид состоится на стадионе Парк-де-Пренс в Париже во вторник, 15 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.