Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов испанский Вильярреал дома сыграет против туринского Ювентуса. Примечательно, что букмекеры больше верят именно в победу хозяев.

На победу Вильярреала коэффициент составляет 2,58, на ничью — 3,34, на победу Ювентуса — 2,95.

Если вы уверены, что обе команды в данном поединке смогут забить, то на этот исход можно поставить с коэффициентом 1,91 (нет — 1,89).

Матч Вильярреал — Ювентус состоится во вторник, 22 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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