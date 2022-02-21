Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский Челси примет французский Лилль.

Букмекерские компании в данном противостоянии отдают свое предпочтению лондонскому клубу.

На победу Челси предлагается коэффициент 1,30 на ничью — 5,55, на победу Лилля — 12,50.

Если вы уверены, что обе команды в данном поединке смогут забить, то на этот исход можно поставить с коэффициентом 2.33 (нет — 1,60).

Матч Челси — Лилль состоится во вторник, 22 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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