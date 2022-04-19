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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на півфінальну гру Кубка Італії.

У матчу-відповіді півфіналу Кубка Італії Інтер зіграє з Міланом на стадіоні Джузеппе Меацца. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Сімоне Індзагі.

Так, на перемогу Інтера в основний час пропонується коефіцієнт 2,10, тоді як потенційний успіх Мілана оцінюється показником 3,86. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3,41.

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Щодо проходу в наступну стадію Кубка Італії в цілому, то шанси Інтера оцінюються в 1,89, а Мілана — в 1,89. Нагадаємо, що перша зустріч цих команд завершилася у нульову нічию.

Нагадаємо, матч Інтер — Мілан відбудеться сьогодні, 19 квітня, о 22:00. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.