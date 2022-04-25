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Манчестер Сіті — Реал, Getty Images
25 апреля 2022, 10:30
У матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів англійський Манчестер Сіті прийме на своєму полі мадридський Реал. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли.
Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1,50, тоді як потенційний успіх Реалу оцінюється показником 6,90. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,88.
Щодо проходу до наступної стадії Ліги чемпіонів у цілому, то шанси "небесно-блакитних" дорівнюють 1,40, а успіх "бланкос" оцінили 3,10.
Нагадаємо, перший матч Манчестер Сіті — Реал відбудеться 26 квітня, о 22:00.