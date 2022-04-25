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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів англійський Манчестер Сіті прийме на своєму полі мадридський Реал. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли.

Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1,50, тоді як потенційний успіх Реалу оцінюється показником 6,90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4,88.

Щодо проходу до наступної стадії Ліги чемпіонів у цілому, то шанси "небесно-блакитних" дорівнюють 1,40, а успіх "бланкос" оцінили 3,10.

Нагадаємо, перший матч Манчестер Сіті — Реал відбудеться 26 квітня, о 22:00.