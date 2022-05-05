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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру Ліги Європи.

У півфінальному матчі Ліги Європи у відповідь шотландський Рейнджерс на своєму полі прийме німецький РБ Лейпциг. На думку букмекерських кампаній, фаворитами цієї зустрічі є підопічні Доменіко Тедеско.

Так, на перемогу "биків" в основний час матчу пропонується коефіцієнт — 2,06, тоді як успіх шотландців оцінений показником — 3,60. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом – 3,70.

Якщо говорити про шанси на прохід у наступну стадію, тобто фінал турніру, то успіх Лейпцига оцінено у коефіцієнт – 1,20, а Рейнджерс – 4,93.

Нагадаємо, матч Рейнджерс — Лейпциг відбудеться сьогодні, 5 травня, о 22:00 за київським часом. Перша гра закінчилася з рахунком 1:0 на користь "биків".