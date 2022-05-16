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Ньюкасл — Арсенал, getty images
16 травня 2022, 11:20
У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед прийме на своєму полі Арсенал. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Мікеля Артети.
Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,77, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 4,60. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,95.
Любителі несподіваних результатів можуть спробувати зазнати успіху, поставивши на те, що обидві команди заб'ють у першому таймі. Цей результат оцінюється коефіцієнтом 4,30.
Нагадаємо, матч Ньюкасл Юнайтед — Арсенал відбудеться сьогодні, 16 травня, о 22:00.