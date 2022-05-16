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Пропонуємо до вашої уваги букмекерські котирування на гру чемпіонату Англії.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед прийме на своєму полі Арсенал. На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Мікеля Артети.

Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,77, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 4,60. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3,95.

Любителі несподіваних результатів можуть спробувати зазнати успіху, поставивши на те, що обидві команди заб'ють у першому таймі. Цей результат оцінюється коефіцієнтом 4,30.

Нагадаємо, матч Ньюкасл Юнайтед — Арсенал відбудеться сьогодні, 16 травня, о 22:00.