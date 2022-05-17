Рейтинг букмекеров

До вашої уваги букмекерські котирування на фінальну гру.

У середу, 18 травня, в рамках розіграшу Ліги Європи сезону-2021/22 відбудеться фінальний поєдинок, у якому зустрінуться Айнтрахт Франкфурт та Рейнджерс.

На думку букмекерів, у німецької команди перед стартовим свистком трохи більше шансів на перемогу.

Читайте також: Рейнджерс: від банкрутства до фіналу Ліги Європи

Перемога Айнтрахта в основний час оцінюється коефіцієнтом 2.40, а перемога Рейнджерс – 3.05. Якщо буде нічия, то на цю подію пропонується коефіцієнт 3.45.

Також можна поставити на перемогу одній із команд, якщо матч затягнеться до овертаймів або серії пенальті. Перемога Айнтрахта оцінюється коефіцієнтом 1.77, а Рейнджерса – 2.12.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Айнтрахт – Рейнджерс.