Рейтинг букмекеров

До вашої уваги букмекерські котирування на гру між чемпіонами Європи та Південної Америки.

У 2022 році УЄФА та КОНМЕБОЛ вирішили відродити Кубок Артеміо Франкі під назвою Фіналіссіма-2022, в якому між собою зустрінуться тріумфатор Євро-2020 та чинний володар трофею Копа Америка: збірна Італії та національна команда Аргентини.

На думку букмекерських компаній, фаворитом цього протистояння є підопічні Ліонеля Скалоні.

Так, на перемогу Аргентини в основний час пропонується коефіцієнт 2,55, тоді як потенційний успіх Італії оцінюється показником 3,10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3,12.

Щодо володаря трофею Фіналіссіми в цілому, то шанси Аргентини оцінюються в 1,84, а Італії — в 1,96.

Нагадаємо, матч Італія — Аргентина відбудеться в середу, 1 червня, о 21:45. Гра відбудеться на стадіоні Вемблі в Лондоні, Англія.