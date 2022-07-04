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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Ще відносно нещодавно ми мали змогу говорити про паризький фінал Ліги чемпіонів УЄФА, у якому чергову перемогу в турнірі здобув мадридський Реал, а вже на початку липня потрібно писати нову сторінку в історії цього змагання.

Перший раунд кваліфікації, зазвичай, не містить протистоянь команд із топ ешелону Європи, однак і серед великої кількості баталій вдалось знайти перспективні дуелі. Окрім того, цього тижня на нас очікують додаткові матчі київського Динамо, якому посеред місяця також доведеться стартувати в єврокубках.

Лех — Карабах

Вівторок, 5 червня, 21:00. Міський стадіон (Познань, Польща)

Уже під час першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА жереб звів поміж собою чемпіонів Польщі та Азербайджану, які вимушені стартувати з настільки ранніх стадій турніру через низький рейтинг своїх футбольних асоціацій. Через це Лех та Карабах були вимушені розпочати підготовку до чергового сезону набагато раніше за інших представників своїх країн, та вже встигли провести по три товариські зустрічі, за підсумками яких навряд чи можна отримати детальну картину справ у цих колективах. Польський колектив при цьому взагалі вирішив обмежитись двобіями з представниками власної країни, але обіграв тільки Ягелонію (2:1).

Азербайджанський клуб натомість влаштував собі випробування двома румунськими командами — Ботошані (4:0) та Університатя Крайова (1:1), а також пройшов випробування німецьким Гольштайн Кілем (2:2). Саме через це є всі передумови вважати, що на успіху зразка минулого сезону у вигляді виходу до 1/16 фіналу Ліги конференцій УЄФА Карабах зупинятися не має намірів. Щодо Леха, то рік без єврокубків, як бачимо, для команди минув недарма, якщо їй зрештою вдалось здобути перемогу в чемпіонаті, проте важкий вихід із відпустки залишає за собою певні запитання.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Лех. Коефіцієнт на перемогу господарів становить 2,07, імовірність нічиєї оцінюється в 3,34, а успіх Карабах — у 3,65.

Пюнік — Клуж

Вівторок, 14 червня, 19:00. Республіканський стадіон (Єреван, Вірменія)

Протистояння в минулорічному розіграші вірменського чемпіонату були дуже палкими, оскільки навіть перед останнім туром зберігалась інтрига щодо визначення майбутнього чемпіона країни. Пюнік зрештою випередив на Арарат-Вірменію лише на один заліковий бал, тож саме він буде представляти країну в кваліфікації до найбільш престижного клубного змагання Старого Світу. Однак, чи буде довгим шлях до групового етапу для цього клубу? Румунський Клуж, який також лише на один пункт випередив Стяуа в минулорічних чемпіонських перегонах своєї країни, навряд чи захоче поступатись можливістю й надалі крокувати до групового етапу.

"Залізничники" на початку своїх тренувальних зборів розім’ялись на словенському Копері (2:0), після чого розпочали "балканську" серію протистоянь проти Напредака (3:0), Партизану (1:0) та Хайдуку (2:0). Пюнік, на чолі якого стоїть відомий український публіці фахівець Егіше Мелікян, відзначився тільки потужною трансферною кампанією, під час якої придбав дев’ять нових футболістів, у той час як втратив п’ятьох гравців.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Клуж. Коефіцієнт на перемогу "залізничників" становить 1,45, імовірність нічиєї оцінюється в 3,90, а успіх Пюнік — у 8,25.

Янг Бойз — Динамо Київ (вівторок, 5 липня) та Люцерн — Динамо Київ (субота, 9 липня)

Уже наприкінці поточного місяця київське Динамо так само розпочне свої виступи в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, тому до протистоянь проти турецького Фенербахче залишається не так уже й багато часу, як комусь може здаватись. Тай товариських зустрічей у команди Мірчі Луческу до того моменту буде не так щоб і багато, а попередні результати залишили певний осад невизначеності щодо майбутнього "біло-синіх" у цьогорічній міжнародній кампанії.

Динамо розпочало швейцарські збори з нічиєї проти Івердона (1:1), після чого відбулась прикра поразка від Лозанни (0:2), яку вдалось хоч трохи компенсувати за рахунок нещодавньої перемоги над Сьоном (1:0). Попереду в українського колективу будуть зустрічі проти ще двох швейцарських команд — Янг Бойз та Люцерна, які були представниками найвищого дивізіону своєї країни, аж допоки Люцерн не посів передостанню сходинку в турнірній таблиці. Однак потім майбутній суперник киян усе ж таки захистив право на участь в еліті від зазіхань Шаффгаузена.