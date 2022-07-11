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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

У неквапливому темпі ми починаємо занурюватись у атмосферу сезону-2022/23, а допомагають нам у цьому кваліфікаційні раунди єврокубкових турнірів. Перша стадія стрімко наближається до завершення, тож командам потрібно або наважуватись на рішучі кроки, або сходити з дистанції в поточних змаганнях. Окрім цього, на нас очікує двобій київського Динамо проти французького Ліону, які посеред тижня в божевільному темпі зіграють одразу дві зустрічі в один день.

Карабах — Лех

Вівторок, 12 липня, 19:00. Стадіон Тофіка Бахрамова (Баку, Азербайджан)

Перше протистояння між польським та азербайджанським колективами завершилось із прогнозованим результатом — Лех використав перевагу власного поля, проте зумів здобути лише мінімальну перемогу (1:0). Виходячи з цього, назвати вже здобутий командою Йона ван ден Брома успіх достатнім неможливо. Будь-якій команді з західної та центральної частин Європи важко даються перельоти до Азербайджану, а за відсутності ігрового тонусу подібні вояжі стають ще більш загрозливими.

У сучасному форматі з двох протистоянь відсутнє "правило гостьового голу", тож поразка з мінімальним рахунком на полі суперників не дуже муляє око футболістам Гурбана Гурбанова. Функціональна підготовка Карабаху залишалась під великим питанням ще до початку першої гри, бо команда встигла зіграти лише три матчі після виходу з відпочинку. У той самий час Лех уже встиг програти Ракуву протистояння за Суперкубок Польщі, тож одне розчарування в новому сезоні для цієї команди вже мало місце.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Карабах. Коефіцієнт на перемогу господарів становить 1,89, імовірність нічиєї оцінюється в 3,37, а успіх Леха — у 4,55.

Ліон — Динамо Київ

Вівторок, 12 липня, 19:00 та 22:00. Стад П'єр Раджон (Бургуен-Жальє, Франція)

Старт єврокубкової кампанії для київського Динамо вже можна розгледіти на обрії, тож до протистоянь проти турецького Фенербахче колективу Мірчі Луческу ще доведеться добряче попрацювати на літніх зборах, що тим часом добігають кінця. "Біло-сині" все ще не можуть вийти на стабільну послідовність результатів, тому перемоги над швейцарськими Сьоном (1:0) та Люцерном (2:1) відокремила в часовому вимірі нічия проти Янг Бойз (0:0). Наступним суперником киян за товариськими поєдинками стане іменитий французький Ліон, із яким український клуб проведе божевільні два матчі з перервою всього в одну годину.

Для "ткачів" Динамо має стати рідким представником закордонних чемпіонатів у цьому сезоні, бо минулий футбольний рік вони завершили справді кепсько. Потужний колектив із перспективних виконавців не зміг здобути для себе єврокубкового місця, хоча Нант із дев’ятого рядка позаду Ліона зумів продертись до групового етапу Ліги Європи УЄФА за допомогою внутрішнього кубка. Проте команда Петера Боша під час перерви між сезонами посилилась власними колишніми виконавцями Александром Ляказеттом та Корентеном Толіссо, а також залишила в себе гравця Шахтаря Тете, що додає певної гостроти в прийдешню зустріч.

Клуж — Пюнік

Середа, 13 липня, 21:30. Костянтин Редулеску (Клуж, Румунія)

Оскільки особливого значення результат першої зустрічі, уразі уникнення розгромних рахунків, перші частини двоматчевих дуелей майже не мають, то румунський Клуж витиснув із власного візиту до Вірменії рівно стільки, скільки й бажав отримати за підсумком протистояння проти Пюніка. Грати на власному полі на тлі відсутності голів у першій грі (0:0) виглядає дещо ризикованим, проте все ж таки передматчеві розклади в такому випадку більше тяжіють саме до господарів поля.

Клуж почав готуватись до цієї дуелі ще з середини червня, тоді як вірменський не мав у своєму розкладі контрольних матчів узагалі. Саме тому здобута домашня нічия для підопічних Егіше Мелікяна може вважатись певним успіхом, однак сценарії гри в відповідь для них виглядають знебарвленими. До того ж, Клуж ще встиг невдало позмагатись за Суперкубок Румунії проти Сепсі (1:2), тож буде мати неабияку спортивну злість на цьому тлі.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Клуж. Коефіцієнт на перемогу "залізничників" становить 1,22, імовірність нічиєї оцінюється в 5,63, а успіх Пюніка — у 14,27.