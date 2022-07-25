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Кияни проведуть важливий матч-відповідь у ЛЧ.

Київське Динамо продовжує боротьбу за потрапляння у груповий етап Ліги чемпіонів. У рамках матчу-відповіді, команда Мірчі Луческу у Туреччині зіграє проти Фенербахче.

Через черговий виток агресії проти України свій номінально домашній поєдинок Динамо грало у Лодзі, де команди не виявили сильнішого — 0:0.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ Фенербахче — Динамо

За версією букмекерів, команда, яка просто не має шансів на програш — Фенербахче. На їх перемогу пропонують ставити із коефіцієнтом 1,60. Нічийний результат основного часу матчу оцінили в 3,60. У перемогу української команди не вірять — 5,30.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Букмекери більше впевнені у тому, що обидві команди не зможуть забити у цій грі. На це пропонується коефіцієнт 1,67. На те що заб'ють — 2,12.

Ми пропонуємо зробити вибір на користь тотала (меньше 2,5 — коефіцієнт 1,66 (більше 2,5 — 2,23)).

Нагадаємо, що поєдинок Фенербахче — Динамо відбудеться 27 липня о 20:00 на стадіоні Шюкрю Сараджоглу. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.