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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Цього тижня пригоди українських клубів на шляху до групових етапів єврокубкових змагань будуть розбавлені матчем за Суперкубок УЕФА, а вже на вихідних ми зможемо побачити інтригуюче столичне дербі в рамках найбільш популярного чемпіонату в світі.

Штурм — Динамо Київ

Вівторок, 9 серпня, 21:30. Меркур Арена (Грац, Австрія)

Перша частина двоматчевого протистояння на шляху до групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА залишилась за київським Динамо, завдячуючи вдалій результативній дії Олександра Караваєва. Варто зауважити, що українського універсала не мало бути в стартовому складі столичного колективу та ту гру, проте пошкодження Віктора Циганкова мало визначальний вплив на факт його появи на футбольному полі. Зрештою, команда досягла потрібного результату, проте в стратегії дуелі перевага лише в один забитий м’яч геть нічого не гарантує "біло-синім".

Ще до першого матчу експерти в контексті австрійського Граца охоче віддавали перевагу команді Крістіана Ільцера саме в матчі-відповіді. За зовнішніми ознаками на тлі переможного м’яча Динамо в Лодзі було помітно, що футболісти Штурма й самі були б не проти перенести з’ясування сильнішого в парі на власне поле, де на киян очікує дуже негостинний прийом. Грацу навіть довелось для цього пожертвувати матчем національної першості проти Ріда (1:1). Таким чином команда Ільцера уникла прорахунків відносно власного запасу сил, коли витратила весь потенціал на перемогу над Зальцбургом (2:1) як раз перед першим матчем проти Динамо.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є австрійський колектив. Коефіцієнт на перемогу господарів становить 2,45, імовірність нічиєї оцінюється в 3,25, а успіх Динамо Київ — у 3,15.

Реал — Айнтрахт

Середа, 10 серпня, 22:00. Стадіон Олімпійський (Гельсінкі, Фінляндія)

Суперкубок УЄФА завжди мав ознаки змагання в рамках підготовки команд до сезону, аніж до певної міри статусного турніру, проте наявність у руках футболістів заповітного трофея після фінального свистка у вирішальному матчі ще нікому не завдавала шкоди. Мадридський Реал у своїй історії вже має чотири перемоги в цьому турнірі, тоді як його майбутній суперник в особі франкфуртського Айнтрахту лише починає збирати міжнародні відзнаки великою кількістю. У минулому сезоні обидві команди провели видовищний раунд плей-оф у рамках двох найбільш престижних клубних змагань, тож на нас найближчим часом очікує поєдинок із достатнім рівнем інтриги, навіть незважаючи на баланс сил у цій парі до його початку.

Німецька Бундесліга вже стартувала в своєму черговому розіграші, а франкфуртський колектив уже в першому турі отримав у суперники мюнхенську Баварію, яка зрештою переїхала його на своїй "червоній машині" (1:6). Окрім того, "орли" також мали можливість зіграти проти Магдебургу на ранішньому етапі національного Кубка (4:0), тож їхні ігрові кондиції потрохи починають наближатись до оптимальних.

А ось мадридський Реал у новому сезоні ще провів жодного офіційного матчу, тоді як протистояння проти іменитих суперників на літніх зборах мали сенс лише для підтримання іміджу "королівського" клуба. Ліверпуль (1:0), Барселона (0:1), Клуб Америка (2:2) та Ювентус (2:0) добряче розім’яли колектив Карло Анчелотті протягом липня, але позбавлені особливого спортивного змісту товариські поєдинки не мають такої ж питомої ваги, як будь-який матч національної першості для суперників.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Реал. Коефіцієнт на перемогу мадридського клубу становить 1,44, імовірність нічиєї оцінюється в 4,83, а успіх Айнтрахта — у 7,51.

Університатя — Зоря

Четвер, 11 серпня, 20:30. Стадіон Іон Облеменко (Крайова, Румунія)

План-мінімум на перший офіційний матч за дев’ять місяців луганська Зоря тиждень тому виконала бездоганно. Перемога з мінімальним рахунком (1:0), як і у випадку з київським Динамо, не буде надійною опорою для колективу Патріка ван Леувена перед матчем-відповіддю в Румунії, проте залишає певні сподівання на вихід до наступного раунду кваліфікації Ліги конференцій. Звісно, що в Університаті, як і перед першою грою, буде суттєва перевага в ігрових кондиціях, бо команда Ласло Балінта вихідними виграла в однойменних сусідів за містом 1948 року "виробництва" (2:1).

Проте на боці українського колективу залишатиметься чіткі методичні вказівки нідерландського фахівця, який свого часу вибудував потужну структуру з підготовки молодих кадрів у складі донецького Шахтаря, а тепер прагне застосувати свій досвід і на "дорослому" рівні. У будь-якому випадку, під час першої гри ми побачили ентузіазм у діях гравців Зорі, чого інколи не вистачало в минулому сезоні під керівництвом Віктора Скрипника та супутнім тиском сторонніх проблем у клубі.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Унівеситатю. Коефіцієнт на перемогу румунського клубу становить 1,90, імовірність нічиєї оцінюється в 3,41, а успіх Зорі — у 4,19.

Челсі — Тоттенгем

Неділя, 14 серпня, 18:30. Стадіон Стемфорд Бридж (Лондон, Англія)

Дещо образливими для колективу Томаса Тухеля були негативні оцінки від уболівальників щодо потенціалу Челсі в боротьбі за чемпіонські нагороди цього сезону, проте матч проти Евертона (1:0) для "синіх" був настільки складним, що певний відсоток справедливості в таких настроях усе ж таки мав місце. "Пенсіонери", відверто, не здивували своєю грою на Гудісон Парк, проте зрештою здобули перемогу, тож, коли наприкінці сезону всі будуть ретельно підраховувати здобуті очки, то ніхто й не згадає, як саме грав Челсі в першому турі на тлі незвично швидкоплинного міжсезонні.

У той самий час, усі постійно скаржились на жорсткі методи підготовки Антоніо Конте відносно футболістів лондонського Тоттенгема, однак, нічого, "шпори" вийшли в першому турі, і не залишили жодних шансів Саутгемптону (4:1), завдяки чому опинились одразу на першій сходинці турнірної таблиці. Певна річ, що навіть гарячим уболівальникам команди навіть і на думку не спаде, що їхній клуб постійно буде перебувати в ранзі лідера в поточному сезоні, однак потужний старт уже було здійснено, тож до першого серйозного виклику саме команда Конте підійде в більш гарному гуморі.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Челсі. Коефіцієнт на перемогу "синіх" становить 2,27, імовірність нічиєї оцінюється в 3,55, а успіх Тоттенгема — у 3,26.