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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Цього тижня пригоди київське Динамо має всі шанси отримати більш чітку картину відносно своєї можливої участі в Лізі чемпіонів УЄФА цього сезону, а вже на вихідних до нас знову повернеться футбол на національному рівні, де серед топ-матчів віднайде своє місце й український слід.

Динамо Київ — Бенфіка

Середа, 17 серпня, 22:00. Муниципальный стадион ЛКС им. Владислава Круля (Лодзь, Польща)

Київське Динамо вже двічі було змушено відіграти овертайми в свої кваліфікаційних протистояннях на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти турецького Фенербахче та австрійського Штурму відповідно, завдяки чому команда Мірчі Луческу дісталась до вирішальної стадії відбору. Суперник за раундом плей-оф "біло-синім" є доволі добре знайомим, оскільки ще в минулорічній міжнародній кампанії Динамо грало проти лісабонської Бенфіки на груповому етапі.

Проте, чи будуть перед нами саме ті "орли", які спочатку зіграли внічию в Києві (0:0), а потім переграли футболістів Луческу на власному полі (2:0)? Бенфіка дуже полюбляє продавати своїх виконавців за великі кошти, і цього літа може похизуватись переїздом нападника Дарвіна Нуньєса до англійського Ліверпуля. І допоки уругваєць вчиться штампувати голи в нових для себе умовах, Роман Яремчук має всі шанси отримати чергову можливість помститись киянам за відсутність довіри кількома роками раніше.

Окрім цього, Бенфіка готувалась до нового сезону в протистояннях проти представників, за переважною кількістю, топ-5 чемпіонатів Старого Світу, та й взагалі вже встигла відіграти два матчі в новому сезоні португальського чемпіонату, чим точно не зможе похизуватись Динамо. Киянам ще й доведеться переносити на більш пізній термін свій стартовий матч у цьому розіграші УПЛ, проте навряд чи це питання зараз в команді на часі.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є португальський колектив. Коефіцієнт на перемогу господарів становить 1,69, імовірність нічиєї оцінюється в 3,81, а успіх Динамо Київ — у 5,06.

Аталанта — Мілан

Неділя, 21 серпня, 21:45. Стадіон Атлеті Адзуррі д’Італія (Бергамо, Італія)

Перемога в минулорічному розіграші італійської Серії A фактично повісила на спину Мілану мішень, зробивши команду Пьолі пріоритетною ціллю для кожного з клубів національної першості. Зокрема, Аталанта, якщо вона звісно має сподівання повернутись до єврокубкової зони, має уважно ставитись до підготовки к двобою проти "россонері", бо від стартової гри підопічних Джан П’єро Гасперіні проти Сампдорії в Генуї, м’яко кажучи, враження залишились не надто приємні, незважаючи на перемогу (2:0).

Мілан, також із різницею в два м’ячі, здолав на власному полі фріульский Удінезе (4:2), однак також добряче напомилявся в тій грі. Стефано Пьолі, утім, залишився задоволеним грою своїх підопічних, перед якими цього футбольного року будуть стояти важкі завдання зі здобуття результатів у Лізі чемпіонів, а також захисту позицій у національній першості. Щодо Аталанти, то подібних очікувань від команди Гасперіні вболівальники не мають, бо "оробічі", за відсутності факту участі в єврокубках, постійно втрачають власних виконавців (українець Руслан Маліновський має всі шанси до них долучитись), тож невідомо, куди приведе їх цей шлях у підсумку.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Мілан. Коефіцієнт на перемогу команди Стефано Пьолі становить 2,53, імовірність нічиєї оцінюється в 3,59, а успіх Айнтрахта — у 2,82.

Реал Сосьєдад — Барселона

Неділя, 21 серпня, 23:00. Стадіон Аноета (Сан-Себастьян, Іспанія)

Перший матч каталонської Барселони в новому розіграші Ла Ліги навряд чи можна було вважати вдалим, бо футболісти Хаві не спромоглись уразити ворота Райо Вальєкано під час протистояння в столиці Іспанії. На невеличкий захист "блаугранас" можна сказати, що команда при цьому змогла не пропустити у власні ворота, проте навряд чи цей показник може здивувати настільки ж, наскільки це зробить факт третього "сухого" безпрограшного матчу для Райо проти каталонців.

Цими вихідними на Барсу очікуватиме виїзд до Сан-Себастьяна, де їм завжди буває непросто грати, однак не настільки, як проти того ж Райо останнім часом. Футболісти Іманола Альгуасіля фінішували шостими в попередньому сезоні, тому будуть виступати на груповому етапу Ліги Європи УЄФА восени. І щоб потім не жалітись, баски саме зараз мають набирати коштовні очки, як вони це зробили, наприклад, у стартовій грі сезону проти Кадіса минулими вихідними (1:0). Через тур у Сосьєдада запланована зустріч проти Атлетіко, тоді як Барселона гратиме проти Севільї. Як бачимо, сумувати командам точно не доведеться.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Барселона. Коефіцієнт на перемогу каталонського клубу становить 2,10, імовірність нічиєї оцінюється в 3,90, а успіх басків — у 3,39.