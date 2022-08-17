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Дніпряни вперше зіграють на міжнародній арені.

У рамках першого матчу плей-оф кваліфікації Ліги Європи УЄФА дніпровський Дніпро-1 зіграє проти кіпрського АЕК.

СК, у якості господарів, через черговий виток агресії проти України, прийматимуть суперника у словацькому місті Кошице на стадіоні Локомотив.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ДНІПРО-1 — АЕК

Фаворита в цьому поєдинку немає — за версією букмекерів, команди мають приблизно рівні шанси на успіх. Так, на перемогу Дніпра-1 можна поставити з коефіцієнтом 2,54. Нічию експерти оцінили у 3,24, а перемогу АЕК у 2,71.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Букмекери вважають, що обидві команди точно відзначаться бодай одним голом. На це пропонується коефіцієнт 1,03. На те, що в матчі буде три або більше голів — 3,04. Ми вважаємо, що гра буде досить обережною, команди будуть придивлятись одна до одної у першій зустрічі, тому радимо обрати тотал менше 2,5 за 1,73 (тотал більше 2,5 — 2,15).

Ще цікаво виглядає наступна ставка "хто заб'є перший гол". Якщо ви вважаєте, що Дніпро-1 — на це коефіцієнт 2,01. Якщо вважаєте, що АЕК — 2,02. Якщо думаєте про нульову нічию — 9,90.

Поєдинок Дніпро-1 — АЕК відбудеться 18 серпня та розпочнеться о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.