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Команди зустрінуться у фінальній стадії кваліфікації.

У рамках плей-оф раунду кваліфікації Ліги Європи Бельгійський Гент зустрінеться проти кіпрської Омонії.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ГЕНТ — ОМОНІЯ

Господарі поля, за версіями букмекерів, є абсолютними фаворитами у даній грі. На перемогу Гента пропонується коефіцієнт 1,31. Нічию оцінили у 5,60, а перемогу гостей у коефіцієнт 10.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Букмекери вважають, що обидві команди не зможуть забити. На це пропонується коефіцієнт 1,70. На тотал 2,5 більше можна поставити із коефіцієнтом 1,65. А якщо ви вірите у те, що господарі заб'ють бодай двічі, то ставте на індивідуальний тотал Гента більше 1,5 — 1,41.

Відзначимо, що дебютувати за Омонію у цьому матчі може Роман Безус — одразу проти свого колишнього клубу.

Матч Гент — Омонія пройде 18 серпня у Бельгії. Почнеться поєдинок о 21:30 ка київським часом.