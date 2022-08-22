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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Цього тижня пригоди київське Динамо та дніпровський Дніпро-1 остаточно вирішуватимуть питання щодо своєї участі в Лізі чемпіонів та Ліги Європи УЄФА цього сезону відповідно, проте вже першого дня тижня відбудеться дуже цікава та принципова зустріч у англійській Прем’єр-лізі.

Манчестер Юнайтед — Ліверпуль

Понеділок, 22 серпня, 22:00. Стадіон Олд Траффорд (Манчестер, Англія)

Розпочати нову кампанію на внутрішній арені гірше, аніж це зробив Ерік тен Гаг на чолі англійського Манчестер Юнайтед, було б дуже складно, адже "Червоні дияволи" в двох стартових турах примудрились поступитись Брайтону (1:2) та Брентфорду (0:4), які аж ніяк не схожі на претендентів на боротьбу за найвищі місці в турнірній таблиці. Слушно буде зауважити, що й Ліверпуль, чинний "срібний" призер АПЛ, розпочав цей футбольний рік також не надто вдало, проте німецький керманич Юрген Клопп від самого початку не приховував, що його команда завершила підготовчий період у розібраному стані.

Від нового ж нідерландського наставника Юнайтед усі чекали якогось дива, проте натомість отримали невизначеність щодо майбутнього Кріштіану Роналду в колективі, а також пасивність у більшій частині літнього трансферного вікна, що наразі доводиться надолужувати переговорами поспіхом. Зрештою, клуб із Манчестера вже не перший рік поливають брудом за перших проявів слабкості, тож у команди повинен був сформуватись емоційний бар’єр на таку реакцію. Фактор андердога — на цьому будуть робити акцент господарі в прийдешньому протистоянні, проте чи зголоситься Ліверпуль втретє втрачати очки? Манчестер Сіті, певна річ, не зміг обіграти Ньюкасл (3:3), проте до цього хоча б перемагав.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ліверпуль. Коефіцієнт на перемогу команди Юргена Клоппа становить 1,66, імовірність нічиєї оцінюється в 4,32, а успіх Манчестер Юнайтед — у 5,23.

Бенфіка — Динамо Київ

Вівторок, 23 серпня, 22:00. Ештадіу да Луж (Лісабон, Португалія)

Під час першого протистояння між українським и португальським грандами на минулому тижні ніякого дива не сталось (0:2). Київське Динамо місцями наближалось до того, аби трохи полегшити собі завдання на матч-відповідь, проте зрештою залишилось без забитих м’ячів зі свого боку, тож на чужому полі буде відчувати значний дискомфорт. Лісабонська Бенфіка була беззаперечним фаворитом цієї пари, навіть без Дарвіна Нуньєса в своєму складі, тож нічого дивного, що команда з високим ігровим тонусом змогла впоратись із колективом, який усе ще не розпочав кампанію на внутрішній арені.

На другу гру можна очікувати на повернення капітана Сергія Сидорчука до центру поля "біло-синіх", проте навряд чи лише ним одним можна ліквідувати всі недоліки, які мала команда Луческу під час першої гри. Динамо тоді багато помилялось, а суперники просто цим користались, як і має робити команда високого класу. Переможений у цій парі відправиться до Ліги Європи УЄФА, і хто б ним не виявився в підсумку, склад учасників цього турніру точно зазнає підсилення.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є португальський колектив. Коефіцієнт на перемогу господарів становить 1,34, імовірність нічиєї оцінюється в 5,27, а успіх Динамо Київ — у 9,28.

АЕК Ларнака — Дніпро-1

Четвер, 25 серпня, 19:00. Стадіон АЕК Арена (Ларнака, Кіпр)

Дніпровський Дніпро-1 прожив одразу кілька життів під час першого протистояння проти кіпрського АЕКа з міста Ларнака. Колектив Олександра Кучера провалив першу половину гри, під час якої двічі пропустив через безглузді помилки в захисті, після чого ми побачили геть іншу поведінку команди під час другого тайму. На момент завершення тієї гри ми зійшлись на думці, що новий головний тренер СК допустив помилку під час формування стартового складу, невірно підібравши позиції для власних виконавців. Розбір польотів за гарячими слідами під час перерви виправив цей недолік, що залишає певні сподівання перед матчем-відповіддю.

Поразка з рахунком 1:2 станом на сьогодення взагалі мало що вирішує наперед в контексті двоматчевого протистояння. Якщо відкинути невдалі дії окремих виконавців дніпрян, які вийшли на поле із шістьома новачками в стартовому складі, то в цілому команда зіграла добре, як на колектив, який вісім місяців знаходився поза офіційними поєдинками. Безперечно, було б добре, якщо б Дніпро-1 мав змогу провести бодай одну гру поміж протистояннями проти АЕК, але й суперники в цей час не грали, тож друга частина дуелі обіцяє містити велику інтригу.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є АЕК Ларнака. Коефіцієнт на перемогу кіпрського клубу становить 1,93, імовірність нічиєї оцінюється в 3,44, а успіх Дніпра-1 — у 3,90.