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Пропонуємо вашій увазі новини з кіберфронту.

Провідний український постачальник рішень у сфері розважальних технологій FAVBET Tech посилює склад Асоціації задля ефективного розвитку IT-індустрії та консолідації зусиль місцевих компаній на кіберфронті.

«FAVBET Tech – український бізнес з 22-річною історією та лідер галузі Еntertainment Tech. Ми брали участь у становленні сучасного технологічного ринку в Україні і безумовно зацікавлені в розбудові сильного IT-кластеру на національному рівні. Вірю, що об’єднавшись з кращими IT-компаніями країни в межах Асоціації, ми зможемо зробити наш ринок ще більш привабливим для внутрішніх та зовнішніх партнерів, а разом з тим – посприяємо розвитку інноваційної економіки в Україні», – коментує СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.

За словами керівника компанії, членство в Асоціації також відкриває для FAVBET Tech ще більше можливостей для співпраці з іншими представниками IT-спільноти для реалізації масштабних соціальних та освітніх проектів на користь українського суспільства.

За останні 5 місяців команда компанії вже створила сервіс Finders для пошуку зниклих та евакуйованих українців, заснувала власну IT-армію для атак на інформаційну інфраструктуру ворога, займалася розробкою рішень для ЗСУ, сервісів для блокування Телеграм-каналів, запустила фанову платформу Big Balls для підтримки ініціативи Президента України United24.

Вітаючи FAVBET Tech із приєднанням до Асоціації, виконавчий директор IT Ukraine Костянтин Васюк зазначив: «Впевнений, що експертиза FAVBET Tech, її інноваційні підходи у сфері розробки програмного забезпечення для гемблінгу та беттінгу будуть корисними для Асоціації та нашого ком’юніті. Спільними зусиллями будемо розвивати національну ІТ-індустрію та просувати бренд України як технологічної держави».

FAVBET Tech став першим розробником рішень для беттінгу в складі Асоціації, що вже налічує 118 учасників та понад 80 тисяч IT-спеціалістів.

Сьогодні IТ Ukraine є найбільшим галузевим об’єднанням, яке підтримує українські інноваційні компанії в правовій та податковій сфері, сприяє налагодженню ефективного діалогу з органами державними влади, розвиває освітні ініціативи, а також працює над популяризацією бренду України як провідного розробника та постачальника IT-продуктів і послуг у світі.

Цінність спільних зусиль особливо помітна в часи випробувань. Команда FAVBET Tech вдячна IT Ukraine, що навіть в умовах війни Асоціація продовжує зростати, відстоювати інтереси технологічного бізнесу та гуртувати IT-ком’юніті навколо викликів, які постають сьогодні перед країною.