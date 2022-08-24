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Команди зійдуться у фінальній частині кваліфікації.

У рамках матчу-відповіді плей-оф раунду Ліги чемпіонів Динамо Загреб приймє Буде-Глімт.

У першому поєдинку симпатичні норвежці вдома мінімально здолали суперника завдяки взяттю воріт Амаля Пеллегріно.

Прогноз на матч Динамо Загреб — Буде-Глімт

Фаворитом даної гри, за версіями букмекерів, є колектив з Хорватії. На перемогу загребського Динамо пропонується коефіцієнт 1,77, на нічию пропонують ставити за 4,10, тріумф ж команди з Заполяр'я оцінюється у 4,10.

Так на що ставити?

Букмекері вірять більше у те, що обидві команди зможуть забити. На це можна поставити із коефіцієнтом 1,55, а на те, що не заб'ють — 2,35.

Цікавим виглядає також варіант зі ставкою на те, що переможець пари потрапить до групового етапу за підсумками додаткового часу або після серії пенальті. У першому випадку коефіцієнт складає 6, у другому — 7.

Ми ж пропонуємо взяти наступну ставку — Буде-Глімт заб'є гол за 1,35 (норвежці не відзначалися забитими м'ячами лише у 4 поєдинках з 38-ми у календарному 2022-му році). Проти цього твердження дають 3,05.

Матч Динамо Загреб — Буде-Глімт пройде 24 серпня у Хорватії. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.