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Розповімо про признанні легенди.

Сьогодні в Європі є популярними багато футболістів з України. В їх числі Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Андрій Ярмоленко, Віталій Миколенко. Їм ще належить вписати свої імена в історію футболу. Але є й вже відомі легенди, про які мова піде далі в статті — вони вже прославились на довгі роки.

Андрій Воронін

Футболом Андрій почав займатись в академії одеського “Чорноморця”, однак справжній успіх до нього прийшов в Німеччині. Там він грав за “Борусію” з Менхенгладбаха, "Майнц 05” (в його складі Андрій став кращим бомбардиром Другої Бундесліги, забив 20 голів), “Кельн”, “Баєр 04”, “Герту”. З 2007 по 2009 рік українець навіть виступав за англійський “Ліверпуль”. І навіть сьогодні можна укладати парі на матчі цього та іншиї європейський клубів в надійних БК України, перелік яких доступний для ознайомлення на сайті Telecomasia.

У 2011-му Воронін здобув звання футболіста року в Україні.

Олег Блохін

Легендарний футболіст і тренер з України. Блохін є володарем “Золотого м’яча”. З київським “Динамо” він сім раз вигравав чемпіонат СРСР та двічі ставав володарем Кубку УЄФА. Блохіна до сьогодні вважають одним з найкращих європейських форвардів за його ігровий період.

В якості тренера Олег Володимирович працював з грецькими та українськими клубами. Під його керівництвом “Олімпіакос” у 1922 році взяв Кубок та Суперкубок Греції. Очолював Блохін також збірну України з футболу. У 2006 році під його керівництвом “жовто-сині” вийшли до чвертьфіналу чемпіонату світу.

Андрій Шевченко

Головна футбольна українська легенда сучасності, ім'я якої відоме у всьому світі. З київським “Динамо” Шевченко п'ять разів перемагав а національному чемпіонаті, Він є кращим бомбардиром національної команди з результатом у 48 голів. Двічи українця визнавали кращим бомбардиром чемпіонату Італії. Серед великої кількості індивідуальних нагород Шевченко має й “Золотий м'яч”, а в списку командних трофеїв значаться Кубок Англії та Суперкубок Ліги, що були завойовані з “Челсі”, та титули чемпіонату Італії та переможця Ліги чемпіонів з італійським Міланом.

В якості тренера спеціаліст вивів збірну України в фінал Євро-2020.