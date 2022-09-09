Рейтинг букмекеров

Дізнайся, хто має більше шансів перемогти за версією букмекерів.

У рамках матчу четвертого туру української Прем'єр-ліги львівський Рух вдома прийматиме луганську Зорю.

Команда Леоніда Кучука не набрала у перших трьох турах жодного залікового пункту. Натомість підопічні Патріка Ван Леувена йдуть першими у таблиці з 9 очками.

ПРОГНОЗ МАТЧУ Рух — Зоря

За версією букмекерів, значно більше шансів на перемогу у Зорі. На те, що гості вийдуть з цього протистояння з 3 пунктами пропонується коефіцієнт 1,90. Нічию експерти оцінили у 3,30, а перемогу сьогоднішніх господарів — у 4,50.

ТАК НА ЩО Ж СТАВИТИ?

Зоря дуже багато забиває на початку нового сезону УПЛ. Команда дев'ять разів вражала ворота суперника, тому ми вважаємо, що індивідуальний тотал луганчан буде не меньше ніж 1,5. На це пропонують ставити з коефіцієнтом 2,10.

Також припустимо, що у першому таймі одна з команд все ж зможе відкрити рахунок. На гол у першому таймі дають коефіцієнт 1,45.

Дуже ймовірним виглядає варіант з форою Зорі (0). Це оцінили експерти у 1,40.

Матч Рух — Зоря буде проведений 9 вересня у Львові. Початок поєдинку — у 17:00 за київським часом.