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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Футбольний вересень проходить повз нас у доволі швидкому темпі, бо щільність поєдинків у різноманітних змаганнях є дуже високою, а тут іще й заключна міжнародна павза перед чемпіонатом світу-2022 в Катарі не змусить на себе чекати. Баталії Ліги чемпіонів УЄФА та дуже пристрасне мадридське дербі — ось, за чим ми будемо спостерігати найближчими днями.

Баварія — Барселона

Вівторок, 13 вересня, 22:00. Стадіон Альянц Арена (Мюнхен, Німеччина)

Роберт Левандовські повертається на Альянц Арену менш аніж за два місяці від того моменту, як залишив мюнхенську Баварію на користь переходу до каталонської Барселони. Зрештою, це все, що потрібно знати стосовно контексту майбутнього протистояння між німецьким та іспанським грандами, які вчергове опинились у одній групі Лізі чемпіонів УЄФА, і знову намагатимуться поміж собою розіграти дві перепустки до стадії плей-оф. Однак передумови зразка минулого й поточного сезону для Баварії та Барселони будуть суттєво відрізнятись.

"Рекордмайстер" уже встиг зібрати десять поспіль "срібних салатниць" на внутрішній арені, і від того ще більш чудернацькі виглядає поточне третє місце колективу Юліана Нагельсманна, який у рамках Бундесліги не може виграти вже три матчі поспіль. На минулих вихідних Баварія не подужала Штутгарт навіть на власному полі (2:2), що додає певного оптимізму Барселоні, які навряд чи сподобався тотальний футбол у виконанні німецького клубу в матчі проти міланського Інтера (2:0). Барса також перемогла в чемпіонаті Кадіс (4:0), тож сподіватиметься на продовження гольового банкету зразка матчу проти чеської Вікторії Пльзень (5:1).

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Баварія. Коефіцієнт на перемогу команди мюнхенців становить 1,83, імовірність нічиєї оцінюється в 4,51, а успіх Барселони — у 3,79.

Шахтар — Селтік

Середа, 14 вересня, 19:45. Стадіон Війська Польського (Варшава, Польща)

Надзвичайно низька вірогідність перемога донецького Шахтаря була перед матчем команди Ігора Йовічевіча проти німецького РБ Лейпциг, проте ми всі з вами бачили минулого тижні, чого насправді варті всі ці передматчеві прогнози. "Гірники" не будуть фаворитом у жодному з протистоянь на міжнародній арені цього сезону, проте натомість можуть вільно користатись фактором несподіванки, бо й самі, напевно, ще не знають потенціал свого поточного складу спраглих молодих, переважно українських, виконавців. Вихідними донеччани мали дуже складне протистояння проти одеського Чорноморця, у якому були близькі до втрати очок (2:1), після чого їм довелось зробити черговий переліт до сусідньої Польщі, тож часу на відновлення майже нема.

Наступний суперник Шахтаря — шотландський Селтік, натомість не мав потреби проводити матч на внутрішній арені через дуже трагічну причину. Смерть Королеви спричинила багатоденний траур теренами всієї Великої Британії, тож у ці дні було точно не до футболу. "Зелено-білі" натякали, що хочуть перенести й єврокубкове протистояння з цієї причини, проте організатори нагадали, що гра буде проводитись далеко за межами островів. Мадридський Реал здолав "кельтів" у стартовому матчі без зайвих питань (3:0), проте українському колективу на іспанського гранда зараз буде ще зарано рівнятись.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив Ангелоса Постекоглу. Коефіцієнт на перемогу гостей становить 2,25, імовірність нічиєї оцінюється в 3,63, а успіх Шахтаря — у 3,25.

Динамо Київ — АЕК Ларнака

Четвер, 15 вересня, 22:00. Стадіон МКС Краковія (Краків, Польща)

Якби дніпровський Дніпро-1 зумів подолати раунд плей-оф кваліфікації Ліги Європи УЄФА, то київське Динамо отримало б геть іншого суперника на груповому етапі цього турніру. Однак у "біло-синіх" тепер буде гарна нагода відплатити кіпрському АЕК Ларнака за поразку співгромадян, однак найбільш цікавим питанням у цьому контексті стане те, чи зможе команда Мірчі Луческу вчасно прийти до тями на тлі всіх негараздів зразка початку сезону на внутрішній арені.

У минулий вікенд Динамо здобуло свою першу перемогу в цьогорічному розіграші УПЛ, проте настрої від звитяги наді Львовом (1:0) усередині колективу навряд чи покращились із огляду на той футбол, який показала команда того вечору. Уперше за тривалий час кияни будуть фаворитом протистояння на міжнародній арені, але в суперників наявна потужна, швидка та вигадлива лінія нападу, що може створити певні проблеми для одного з наших представників у єврокубках. Французький Ренн зумів подужати АЕК у першому турі (2:1), тож на нас очікує битва поточних аутсайдерів квартету, бо Динамо з таким самим рахунком програло турецькому Фенербахче.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив Мірчі Луческу. Коефіцієнт на перемогу господарів становить 1,74, імовірність нічиєї оцінюється в 3,71, а успіх АЕК Ларнака — у 4,73.

Атлетіко — Реал Мадрид

Неділя, 18 вересня, 22:00. Стадіон Ванда Метрополітано (Мадрид, Іспанія)

Мадридське дербі на початку сезону може й не викликати настільки великого ажіотажу, якби воно відбувалось десь за місяць до завершення чемпіонату. Саме тому Атлетіко та Реал матимуть змогу без сторонніх думок про власну позицію в турнірній таблиці пограти в якісний футбол. Та й чи варто перейматись чинним чемпіонам щодо переслідувачів, якщо вони йдуть без утрат очок у всіх п’яти стартових протистояннях? Це скоріше "матрацники" будуть думати над тим, якби одним ударом знову скривдити принципових опонентів, і разом із тим покращити власну шосту сходинку.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Реал. Коефіцієнт на перемогу гостей становить 2,71, імовірність нічиєї оцінюється в 3,36, а успіх господарів — у 2,78.