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Дізнайся, на що ставити у майбутньому поєдинку.

У суботу, 24 вересня, збірна Шотландії на своєму полі прийме національну команду Ірландії.

За версією букмекерів шансів більше на перемогу у Шотландії: перемога шотландців оцінюється коефіцієнтом 2,12, а перемога Ірландії – 4,00. Якщо буде нічия, то пропонується показник – 3,20.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Обидві команди непогано виглядають в обороні, але, судячи з останніх зустрічей, у шотландців більше потенціалу в атакуючій лінії. Незважаючи на це, на нас може чекати будь-який результат протистояння.

Ми пропонуємо поставити на те, що обидві команди заб'ють гол. На таку подію пропонується коефіцієнт – 2,20.

Якщо зважати на фактор домашнього поля та нещодавню впевнену перемогу Шотландії над Україною, то можна припустити, що Шотландія обіграє Ірландію, забивши більше одного гола.

Пропонуємо більш ризиковану ставку – Шотландія заб'є більше одного гола. На такий результат пропонується коефіцієнт – 2,55.

Нагадаємо, матч Шотландія – Ірландія відбудеться сьогодні, 24 вересня, о 21:45 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.