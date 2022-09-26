Рейтинг букмекеров

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках шостого туру Ліги націй збірна Португалії на своєму полі прийме Іспанію.

За версією букмекерів більше шансів на перемогу у збірної Португалії — вона оцінюється коефіцієнтом 2.31.

Якщо у матчі буде зафіксовано нічию, то на таку подію пропонується показник 3.30. У разі перемоги Іспанії – 3.35.

Тож на що ставити?

Обидві команди мають сильних виконавців, в результаті чого можна чекати голів від обох команд. Пропонуємо ризикнути та вибрати ставку "Обидві заб'ють" — на варіант "Так" пропонується коефіцієнт 1.86.

Враховуючи рівень команд, припустимо, що збірні не поспішатимуть, а у першому таймі будуть обережними. Зважаючи на це, пропонуємо варіант, що в першому таймі буде зафіксована нічия — на таку подію пропонується показник 2.12.

Звичайно, у грі може статися все, що завгодно, але ставки це ризик, і ми ризикуватимемо. Сміємо припустити, що у першому таймі не буде забитих голів. На цю подію пропонується коефіцієнт 2.60.

Матч Португалія – Іспанія відбудеться у середу, 27 вересня, о 21:45 за київським часом.