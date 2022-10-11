Рейтинг букмекеров

Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки найближчих кількох тижнів.

Футбольний рік потрохи набирає обертів, і ми вже перебуваємо в передчутті майбутнього чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Однак національні першості та єврокубки при цьому бажають до завершення жовтня забрати всю нашу увагу до себе, тож ми станемо свідками кількох дуже запеклих протистоянь!

Вручення Золотого м’яча-2022

Понеділок, 17 жовтня

Щорічна церемонії нагородження найбільш прогресивних футболістів за останній рік, яка проводитиметься під орудою всесвітньо відомого журналу France Football уже в 66 раз, обіцяє стати дуже цікавою, бо вперше за багато останніх років нападник англійського Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду має лишень незначні шанси на можливий успіх, а форвард французького Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі взагалі не потрапив до фінального переліку з 20 претендентів.

Таким чином виконавці рівня бомбардира каталонської Барселони Роберта Левандовські, Каріма Бензема з мадридського Реалу чи Кіліан Мбаппе з того-таки ПСЖ мають усі шанси на відзнаку. Не варто також забувати й про Садіо Мане з мюнхенської Баварії чи півзахисника мадридського Реалу Луку Модрича, який одного разу вже тримав цей почесний трофей у руках. На знак підтримки серед фіналістів присутній навіть нападник дортмундської Боруссії Себастьян Алле, який наразі бореться з наслідками онкологічної хвороби.

На перемогу Бензема коефіцієнт складає 1.09, успіх Мохаммеда Салаха з Ліверпуля, як і Кевіна де Брюйне з Манчестер Сіті, оцінили в 11,00, а Садіо Мане — 13,00.

Шахтар — Реал Мадрид

Вівторок, 11 жовтня, 22:00. Стадіон Війська Польського імені маршала Юзефа Пілсудського (Варшава, Польща)

Донецький Шахтар поміж матчами проти мадридського Реала в Лізі чемпіонів УЄФА не буде мати ігрової практики в чемпіонаті України через складну логістику. Проте важко сказати, чи на користь піде цей фактор "вершковим", оскільки їм потрібно буде на вихідних зіграти дербі проти Хетафе, а думки про матч проти "гірників" добряче відсунуть у бік передчуття від El Clasico проти каталонської Барселони. Цим дійсно може скористатись команда з України.

Динамо Київ — Ренн

Четвер, 13 жовтня, 19:45. Стадіон МКС Краковія (Краків, Польща)

Київському Динамо в двобоях проти французького Ренна потрібно прокидатись, бо надалі так грати, як це робить команда Мірчі Луческу останніми місяцями, уже не можна. Залежно від підсумку першого протистояння між АЕК Ларнака та Фенербахче, "біло-сині" будуть дізнаватись власні перспективи щодо продовження боротьби за вихід із групи, спираючись на власні досягнення на французьких полях.

На відміну від донецького Шахтаря, кияни проведуть домашню зустріч проти львівського Руху в чемпіонаті, тож неодмінно виснажливий матч на виїзді проти Ренна будуть доповнювати суттєві навантаження та тривалі мандрівки.

Коефіцієнт на перемогу господарів становить 5,50, імовірність нічиєї оцінюється в 2,75, а успіх Ренна — у 1,85.

Вадуц — Дніпро-1

Четвер, 9 жовтня, 22:00. Стадіон Рейнпарк Штадіон (Вадуц, Люксембург)

Футболісти Олександра Кучера не кращим чином розпочали єврокубкову кампанію з поразки від нідерландського АЗ Алкмар (0:1), проте на тлі цього невтішного результату дніпряни потім здолали чемпіонів Кіпру, Аполлон (3:1), тож наразі ситуація в групі для них убачається доволі перспективною.

Матчі проти люксембурзького Вадуца мають певний ефект невизначеності, бо важко оцінювати силу команди, яка виступає в складі чемпіонату іншої країни, а також розпочала виступи в основному раунді з нічиєї проти кіпріотів (0:0) та поразки від нідерландського АЗ Алкмар (1:4).

Коефіцієнт на перемогу гостей становить 2,05, імовірність нічиєї оцінюється в 2,65, а успіх Вадуца — у 1,85.

Ліверпуль — Манчестер Сіті

Неділя, 16 жовтня, 18:30. Стадіон Енфілд (Ліверпуль, Англія)

Матч поміж колективами Юргена Клоппа та Хосепа Гвардіоли ми вже за звичкою хочемо наділити претензіями щодо чемпіонського титулу, проте щось не видно ані Ліверпуль, ані Манчестер Сіті на верхівці турнірної таблиці.

Певна річ, що справи в чинних чемпіонів Англії йдуть трохи кращим чином, оскільки саме вони наразі переслідують лондонський Арсенал, якому ще доведеться грати проти "червоних" на початку жовтня. Тим часом Ліверпуль перебуває в стані невизначеності й намагається похапцем виправити ситуацію в Лізі чемпіонів та національній першості. Однак, як це робити з настільки важким графіком?

Коефіцієнт на перемогу Манчестер Сіті становить 2,14, імовірність нічиєї оцінюється в 3,75, а успіх господарів — у 3,15.

Реал Мадрид — Барселона

Неділя, 16 жовтня, 17:15. Стадіон Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія)

Мадридський Реал та каталонська Барселона зрештою таки віднайшли свій дует на передових позиціях чемпіонських перегонах в Іспанії, тож прийдешнє El Clasico обіцяє стати дуже захоплюючим. Команда Хаві прогресує, однак усе ще не є стабільною в плані досягнення результатів, що лишень зайвий раз підтвердила її перша зустріч проти міланського Інтера на початку жовтня (0:1). \

І допоки Реал та Барселона будуть переводити подих між єврокубковими баталіями, їм також доведеться не забувати й про Ла Лігу, бо конкуренти все ще дуже близько, а поступатись власними позиціями перед чемпіонатом світу не дуже-то й хочеться.

Коефіцієнт на перемогу гостей становить 2,80, імовірність нічиєї оцінюється в 3,50, а успіх Реала — у 2,44.

Шахтар — Динамо Київ

Неділя, 16 жовтня, 17:00.

Футбольні боги були немилостиві до українських уболівальників, адже нам тепер доведеться розриватись поміж бажанням переглянути міжнародні баталії найвищого рівня, і при цьому не зраджувати легендарному протистоянню на внутрішній арені. Перед початком сезону всі передбачення щодо майбутнього чемпіона УПЛ будувались на тому, що донецький Шахтар утратить свою міць через великий відтік іноземних кадрів.

Однак цього не сталось, а справжня криза спідкала саме віце-чемпіонів України, які вважались чи не найбільш стабільним за складом колективом у наші буремні часи. Динамо має вибиратись із скрутного становища, і якщо не робити гучну заявку під час протистояння проти одвічного супротивника, то коли взагалі шукати більш принагідний момент?

Коефіцієнт на перемогу команди Ігора Йовічевіча становить 2,44, імовірність нічиєї оцінюється в 3,60, а успіх футболістів Мірчі Луческу — у 2,75.

Селтік — Шахтар

Вівторок, 25 жовтня, 22:00. Стадіон Селтік Парк (Глазго, Шотландія)

Одними лишень протистояннями проти мадридського Реала, незалежно від їхнього результату, груповий етап Ліги чемпіонів для донецького Шахтаря не обмежиться. Куди більш вагомими в плані боротьби за вихід до наступного раунду стануть два заключні поєдинки проти шотландського Селтіка та німецького РБ Лейпциг, проти кожного з яких "гірники" вже здобували очки в цьому футбольному році. Конкретні вимоги до українського колективу в плані набраних балах у цих іграх будуть відомі вже по завершені четвертого туру, однак уже зараз можна точно стверджувати, що саме гра в гостях у "кельтів" буде відправною точкою для формування остаточної долі футболістів Йовічевіча.

За думкою букмекерів більше шансів у Селтіка. Коефіцієнт на перемогу команди Анге Постекоглу становить 1,85, імовірність нічиєї оцінюється в 2,30, а успіх Шахтаря — у 2,65.

Барселона — Баварія

Середа, 26 жовтня, 22:00. Стадіон Камп Ноу (Барселона, Іспанія)

Достеменно невідомо, яким саме чином розв’яжуться баталії поміж Барселоною та міланським Інтером на екваторі групового етапу, однак перемагати мюнхенську Баварію на власному полі каталонському колективу все ж таки необхідно. "Блаугранас" за останнє десятиріччя добряче отримали стусанів по репутації від німецького гранду, тож прагнуть до сатисфакції через спортивну помсту і, разом із тим, дуже вірогідно, що їм доведеться вирішувати власні турнірні завдання на той момент. Баварія ж може вже за підсумками четвертого туру технічно пробитись до фінальної частини, так що вікно можливостей для Барси привідкриється ще трохи.

Коефіцієнт на перемогу гостей становить 1,85, імовірність нічиєї оцінюється в 2,55, а успіх господарів — у 2,24.

АЕК Ларнака — Динамо Київ

Четвер, 27 жовтня, 19:45. Стадіон АЕК Арена (Ларнака, Кіпр)

Багато здогадок можна будувати відносно долі київського Динамо в Лізі Європи УЄФА, однак футболісти Мірчі Луческу самостійно загнали себе до такого становища, коли без реваншів у кривдників обійтись уже не можна.

Баталії проти французького Ренна та донецького Шахтаря наприкінці жовтня залишаться позаду, а вже за їхнім підсумком "біло-сині" можуть із упевненістю казати про власні перспективи в цьому сезоні. Однак, поза тим, грати на перемогу на полі суперників Динамо буде підштовхувати власне ім’я, і якщо вже цей аргумент не спрацює, то козирів у столичного колективу дійсно не залишиться.

Коефіцієнт на перемогу господарів становить 2,65, імовірність нічиєї оцінюється в 2,75, а успіх Динамо Київ — у 1,95.

Дніпро-1 — Аполлон

Четвер, 27 жовтня, 22:00. Міський стадіон (Кошице, Польща)

Розібраний стан кіпрських чемпіонів відверто здивував під час матчу першого кола (1:3), у якому Дніпро-1 в далеко не оптимальній формі просто знущався зі захисту суперників. Однак після цього колектив Олександра Кучера почав виключно набирати оберти, тоді як майбутні суперники досі перебувають у кризовому стані.

На Аполлон робили великий акцент у плані здобуття кіпрською асоціацією рейтингових балів, а виходить так, що АЕК Ларнака в групі Динамо вже має більший доробок, аніж флагман місцевого футболу. Суперники будуть прагнути реваншу, проте, чи дозволить його здобути команда, яка в УПЛ досі не пропустила жодного разу?

БК Vbet вважає що більше шансів у Дніпра-1. Коефіцієнт на його успіх перемогу гостей становить 2,31, імовірність нічиєї оцінюється в 3,00, а успіх суперника — 2,71.