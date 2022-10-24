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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Від тижня національних змагань ми знову повертаємось до не менш захоплюючого тижня єврокубкових баталій, участь у яких уже звичним чином беруть провідні команди української Прем’єр-ліги. А оскільки групові етапи в усіх трьох турнірах поступово наближаються до завершення, то нудьгувати точно не доведеться.

Селтік — Шахтар

Вівторок, 25 жовтня, 22:00. Стадіон Селтік Парк (Глазго, Шотландія)

У жодному з попередні чотирьох матчів донецький Шахтар не вважався фаворитом, і жодним чином ситуація не зміниться на користь команди Ігора Йовічевіча в прийдешній грі. Однак саме в "гірників" серед учасників групи F на рахунку є п’ять здобутих очок, тоді як наперед визначені фаворити протистоянь за участі українського колективу вже втрачали заповітні бали в очних баталіях. На жаль, за перемогу в матчі-відповіді проти мадридського Реала, чинного володаря трофею, наша команда так і не зачепилась, що могло суттєво покращити її становище відносно наступного суперника.

Шотландський Селтік станом на сьогодні замикає квартет, маючи в своєму активі всього один здобутий бал. Відзначимо, що цей результат команді Ангелос Постекоглу забезпечила саме нічия проти Шахтаря в першому колі (1:1), щодо якої "гірники" навряд чи залишили бодай-якісь приємні спогади. Донеччан тоді дійсно якісно затисли біля власного штрафного пресингом, і подекуди здавалось, що здобути бодай нічию було б уже непогано. Утім, у цьому й є весь Селтік зразка сьогодення — команда може виглядати на власному полі краще за мадридський Реал, проте в підсумку не мати видатних здобутків. Шахтар, як не дивно, має схожу характеристику, але чіпляється за результат.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Селтік. Коефіцієнт на перемогу команди господарів становить 1,83, імовірність нічиєї оцінюється в 3,98, а успіх Шахтаря — у 4,29.

Барселона — Баварія

Середа, 26 жовтня, 22:00. Стадіон Камп Ноу (Барселона, Іспанія)

Каталонській Барселоні потрібно виключно перемагати в заключних двох турах Ліги чемпіонів УЄФА, проте навіть такий здобуток не гарантуватиме команді Хаві участь у наступному раунді змагань. Матчі проти міланського Інтера не принесли "блаугранас" жодних гарних новин через поразку на Джузеппе Меацца (0:1) та бойову нічию на Камп Ноу (3:3). Як підсумок, наразі Барса має чотири залікових бали в своєму активі, тоді як "змії" можуть розраховувати на три очки більше за них. Це робить Інтер безперечним фаворитом у боротьбі за підсумкову другу сходинку, а також найбільш заангажованим глядачем прийдешньої гри.

Мюнхенська Баварія вже все всім устигла доказати, якщо хтось узагалі сумнівався в її спроможності вийти до плей-оф із такого цікавого за складом учасників квартету. Матчі проти чеської Вікторії завершились так, як це було потрібно колективу Юліана Нагельсманна (загальний рахунок — 9:2), тож із 12 очками "Рекордмайстеру" наразі потрібно бодай раз не програти, щоб посісти підсумкову першу сходинку. Барселона при цьому буде дуже зацікавлена "домовитись" із німецьким колективом так, щоб саме каталонці перемогли на Камп Ноу, а Баварія в останньому турі не втратила азарт у грі матчі проти міланського Інтера. Утім, під час останніх двох вояжів до Барси мюнхенці забили 11 голів, пропустивши всього двічі, тож вони не схочуть переривати серію.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив господарів. Коефіцієнт на перемогу Барселони становить 2,33, імовірність нічиєї оцінюється в 3,96, а успіх Баварії — у 2,89.

АЕК Ларнака — Динамо Київ

Четвер, 27 жовтня, 19:45. Стадіон Георгіос Карапатакіс (Ларнака, Кіпр)

Жодного здобутого балу за чотири зіграних матчі. Навряд чи вболівальники київського Динамо матимуть бажання бодай-колись пригадувати цьогорічну єврокубкову кампанію, проте наразі футболісти столичного колективу мають думати виключно про те, як не зганьбитися остаточно. А ризик такого для колективу Мірчі Луческу існує значний. "Біло-сині", певна річ, жодним чином не надихнули власною грою на міжнародній арені, проте й у чемпіонаті кияни наразі більше походять на міцного середняка через чергову серію невдалих результатів.

Поразка в Класичному протистоянні від донецького Шахтаря на тлі невпевнених виступів була цілком прогнозованою (1:3), проте потім очікувалось, що кияни спробують відігратись на полтавській Ворсклі, яка, "раптово", не виявила бажання дарувати суперникам три очки (1:1). Як підсумок, віце-чемпіон країни наразі міцно засів біля екватору турнірної таблиці, і кінця-краю цим невдалим виступам не видно.

Обігравати кіпрський АЕК із Ларнаки — єдиний можливий варіант для киян зберегти за собою право на участь у єврокубках навесні наступного року. За будь-якого іншого сценарію на нас очікуватиме чергове розчарування. При цьому всі розклади добре розуміють суперники, і вони дійсно можуть грати від необхідного результату, що вже демонстрували під час протистоянь проти дніпровського Дніпра-1 на шляху до групового етапу Ліги Європи. Опоненти, безумовно, гідні того, аби зважати на їхні здібності, проте величне ім’я Динамо має підганяти команду Луческу.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є колектив Мірчі Луческу. Коефіцієнт на перемогу Динамо Київ становить 2,31, імовірність нічиєї оцінюється в 3,39, а успіх АЕК Ларнака — у 3,28.