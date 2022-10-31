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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Цього тижня відбудеться низка цікавих та важливих поєдинків, на які, безумовно, варто звернути увагу.

Ліверпуль прийме Наполі і, можливо, спробує обіграти італійський колектив у чотири м'ячі, щоб посісти перше місце у групі.

Шахтар протистоятиме Лейпцигу, і лише перемога гарантує "гірникам" вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

Ювентус битиметься з ПСЖ, а для туринського колективу, щоб не стежити за перебігом зустрічі Маккабі — Бенфіка, треба перемагати. Інакше є ризик залишитися навіть без Ліги Європи.

Аталанта на своєму полі прийме Наполі — битва двох команд, що посідають перше та друге місця у своїх чемпіонатах.

Челсі прийме Арсенал у рамках лондонського дербі. Чи зуміють "сині" зупинити лідера цього сезону англійської Прем'єр-ліги?

Ліверпуль — Наполі

1 листопада, 22:00, стадіон Енфілд, Ліверпуль

У цій групі все вирішено: Наполі та Ліверпуль вийшли в плей-офф, Аякс — у Лігу Європи, якщо тільки не станеться диво і Рейнджерс не обіграє нідерландський колектив у п'ять чи більше голів.

Чи існує можливість сенсації? Чи зможе Ліверпуль обіграти на своєму полі Наполі у чотири або більше голів і вийти до 1/8 фіналу з першого місця? Малоймовірно з огляду на поточну форму обох команд.

Хоча у футболі завжди є місце сенсаціям. Однак будемо реалістами — такий розклад є малоймовірним.

Компанія Pinnacle вважає, що Ліверпуль — фаворит зустрічі: перемога "червоних" оцінюється коефіцієнтом 1.82, а перемога італійського колективу — 4.00. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.29.

Шахтар — Лейпциг

2 листопада, 19:45, стадіон Війська Польського, Варшава

Неймовірно важливий матч для української команди. І потрібна лише перемога, щоб "гірники" вийшли до плей-офф Ліги чемпіонів. Інакше буде Ліга Європи. Зазначимо, що Селтік, який займає четвертий рядок у турнірній таблиці, вже не зможе випередити Шахтар, тому як мінімум Лігу Європи колектив Ігора Йовічевіча собі забезпечив.

У першому матчі у Німеччині Шахтар сенсаційно здолав Лейпциг із рахунком 4:1. Зараз про велику перемогу мови і бути не може, але, може, Михайло Мудрик допоможе своїй команді створити диво і вийти у плей-офф?

За версією Pinnacle, Лейпциг — фаворит зустрічі: перемога "биків" оцінюється коефіцієнтом 1.69, а перемога "гірників" — 5.21. У разі нічиєї пропонується показник 4.02.

Ювентус — ПСЖ

2 листопада, 22:00, стадіон Ювентус Стедіум, Турін

З першими двома місцями у цій групі все ясно – вони за ПСЖ та Бенфікою. Французький колектив буде мотивований на цей поєдинок, щоб здолати туринців та постаратися посісти перше місце у групі.

Ювентус вкрай невдало провів виступи у групі H, і навіть є ризики, що колектив Массіміліано Алегрі може залишитися без Ліги Європи. Щоб, напевно, зіграти хоча б у Лізі Європи, "б'янконери" треба перемагати ПСЖ. Інакше треба розраховувати, що Бенфіка обіграє Маккабі, а не на свої сили.

У Pinnacle вважають, що ПСЖ – фаворит матчу: перемога парижан оцінюється коефіцієнтом 1.68, а перемога туринців – 5.00. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.20.

Аталанта — Наполі

5 листопада, 19:00, стадіон Атлеті Адзуррі д'Італія, Бергамо

Між собою зустрічаються два лідери чемпіонату: Наполі розташовується на першому рядку, а Аталанта — на другому. Неаполітанський колектив випереджає підопічних Джан П'єро Гасперіні на п'ять очок. Враховуючи поточну форму підопічних Лучано Спаллетті, вже цього туру Наполі може відірватися на вісім очок від Аталанти.

Чи вистачить сил у Наполі, щоб успішно виступати на двох фронтах і далі: у Лізі чемпіонів та Серії А? На даному етапі цілком може.

Pinnacle вважають, що Наполі – фаворит зустрічі: перемога неаполітанців оцінюється коефіцієнтом 1.95, а перемога Аталанти – 3.60. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.82.

Челсі — Арсенал

6 листопада, 14:00, стадіон Стемфорд Брідж, Лондон

Лондонське дербі, під час якого Челсі на своєму полі прийме Арсенал. Підопічні Мікеля Артети знаходяться у чудовій формі, що демонструє турнірна таблиця — "каноніри" перші, і випереджають навіть Манчестер Сіті на два пункти.

Після відходу Томаса Тухеля Челсі провів десять матчів під керівництвом Грема Поттера. За цей проміжок часу трапилася лише одна поразка, символічно, що проти колишньої команди англійського фахівця – Брайтона, у минулому турі чемпіонату Англії.

Челсі необхідно перемагати, щоб повернутися до зони топ-4, а Арсеналу – щоб залишатися лідером АПЛ.

У Pinnacle що неспроможні визначити очевидного лідера зустрічі: перемога Челсі оцінюється коефіцієнтом 2.62, а перемога Арсеналу — 2.69. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.37.