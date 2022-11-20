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Залишилося лише кілька миттєвостей до стартового матчу світової першості.

У стартовому матчі групового етапу чемпіонату світу 2022 року країна-господарка турніру Катар прийме збірну Еквадору. Гра відбудеться на стадіоні Аль-Байт у Ель-Хаурі.

Прогноз на матч Катар — Еквадор

За версією букмекерів, фаворитом матчу є збірна Еквадору. Так на перемогу еквадорців дається коефіцієнт 2,37, а на успіх Катару – 3,50. Нічийний результат оцінено в 3,15.

Для обох команд це дуже важливий матч у групі, оскільки попереду у них будуть сильніші суперники у вигляді Нідерландів та Сенегалу. Тож обидві збірні гратимуть лише на перемогу.

То на що ж ставити?

Ми пропонуємо поставити на те, що обидві національні команди зможуть порадувати вболівальників забитими м'ячами. На цей результат пропонується коефіцієнт – 2,17.

Якщо говорити про ризикованіший варіант, то можна поставити на те, що в матчі буде забито більше двох м'ячів — коефіцієнт — 2,65.

Нагадаємо, матч Катар – Еквадор відбудеться у неділю, 20 листопада, о 18:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.