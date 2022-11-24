Рейтинг букмекеров

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги прогноз на матчі чемпіонату світу, який проходить у Катарі.

У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 за 24 листопада між собою зіграють:

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШВЕЙЦАРІЯ – КАМЕРУН

Фаворит зустрічі – збірна Швейцарії. Її перемога оцінюється коефіцієнтом 1.20. Якщо збірній Камеруну вдасться перемогти, на таку подію пропонується показник 9.20.

У разі нічиєї, коефіцієнт буде 5.35.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ УРУГВАЙ — КОРЕЯ

Збірна Уругваю букмекерам бачиться фаворитом матчу: її перемога оцінюється коефіцієнтом 1.75. Якщо переможе Корея, на таку подію пропонується показник 5.70.

У випадку нічиї, компанія GG.bet пропонує коефіцієнт 3.58.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ПОРТУГАЛІЯ — ГАНА

Перемога Португалії на папері виглядає логічним сценарієм. Навіть з огляду на те, що на цьому ЧС-2022 вже були сенсації.

Компанія GG.bet пропонує ставку 1.37 на перемогу португальців. Якщо переможе Гана, то цифра в рази вища – 8.99. У разі нічиєї – 5.27.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ БРАЗИЛІЯ — СЕРБІЯ

Збірна Бразилії є головним фаворитом на перемогу на чемпіонаті світу у Катарі. У всякому разі, на таку думку схиляються більшість як експертів, так і букмекерів.

У майбутньому матчі бразильці, логічно, фаворити. Їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 1.48, а перемога сербів — 7.19. Якщо буде нічия, то пропонується показник 4.66.

На Football.ua будуть доступні текстові онлайн-трансляції матчів Швейцарія – Камерун, Уругвай – Корея, Португалія – Гана та Бразилія – Сербія.

Нагадаємо, що на стадії групового етапу поєдинки проходять у чотири слоти — 12:00, 15:00, 18:00 та 21:00.