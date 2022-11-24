Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги прогноз на матчі чемпіонату світу, який проходить у Катарі.
Неймар та Тіаго Сілва, Getty Images
24 листопада 2022, 12:00
У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 за 24 листопада між собою зіграють:
ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШВЕЙЦАРІЯ – КАМЕРУН
Фаворит зустрічі – збірна Швейцарії. Її перемога оцінюється коефіцієнтом 1.20. Якщо збірній Камеруну вдасться перемогти, на таку подію пропонується показник 9.20.
У разі нічиєї, коефіцієнт буде 5.35.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ УРУГВАЙ — КОРЕЯ
Збірна Уругваю букмекерам бачиться фаворитом матчу: її перемога оцінюється коефіцієнтом 1.75. Якщо переможе Корея, на таку подію пропонується показник 5.70.
У випадку нічиї, компанія GG.bet пропонує коефіцієнт 3.58.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ ПОРТУГАЛІЯ — ГАНА
Перемога Португалії на папері виглядає логічним сценарієм. Навіть з огляду на те, що на цьому ЧС-2022 вже були сенсації.
Компанія GG.bet пропонує ставку 1.37 на перемогу португальців. Якщо переможе Гана, то цифра в рази вища – 8.99. У разі нічиєї – 5.27.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ БРАЗИЛІЯ — СЕРБІЯ
Збірна Бразилії є головним фаворитом на перемогу на чемпіонаті світу у Катарі. У всякому разі, на таку думку схиляються більшість як експертів, так і букмекерів.
У майбутньому матчі бразильці, логічно, фаворити. Їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 1.48, а перемога сербів — 7.19. Якщо буде нічия, то пропонується показник 4.66.
На Football.ua будуть доступні текстові онлайн-трансляції матчів Швейцарія – Камерун, Уругвай – Корея, Португалія – Гана та Бразилія – Сербія.
Нагадаємо, що на стадії групового етапу поєдинки проходять у чотири слоти — 12:00, 15:00, 18:00 та 21:00.