Рейтинг букмекеров

Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Чемпіонат світу-2022 в Катарі стрімко набирає оберти, і взагалі не можливо було осягнути той факт, що вже зовсім скоро груповий етап отримає свою логічну розв’язку. Фаворити мають чимало проблем на цьому турнірі, проте деякі з них, накшталт Франції, уже перебувають однією ногою в плей-оф, а ось деяким, накшталт Аргентини чи Німеччини, ще потрібно буде пережити неприємні миттєвості.

Бразилія — Швейцарія

Понеділок, 28 листопада, 18:00. Стадіон 974 (Доха, Катар)

П’ятиразові чемпіони світу розпочали турнір із подолання опору доволі непоступливої Сербії (2:0), після чого планує вирішити всі питання щодо своєї участі в плей-оф уже за підсумками другого туру. Для цього збірній Бразилії потрібно обіграти другого представника європейського субконтиненту в квартеті, Швейцарію, яка наразі поділяє з командою Тіте проміжну першу сходинку в турнірній таблиці, також маючи три очки на власному рахунку. Таким чином, "селесао" знову будуть змушені зіштовхнутись із суперником, який завчасно розподіли свої таланти по всіх європейських топ-чемпіонатах, і наразі доволі вільно почуває себе в протистояннях проти явних фаворитів.

Швейцарія на першому кроці групового етапу також святкувала успіх, нехай і її перемога над Камеруном за підсумком рахунком була більш скромною, аніж у майбутнього суперника (1:0). "Наті" під керівництвом Мурата Якіна привезли на міжнародний форум чергову ітерацію свого безумно талановитого складу виконавців, і хотіли б, як мінімум, повторити досвід 1994, 2006, 2014 та 2018 років із виходом до плей-оф. Однак цього разу Швейцарія не хоче вилітати одразу ж на першому кроці фінальної сітки змагань, однак до цього моменту їй все одно ще треба дійти.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Бразилія. Коефіцієнт на перемогу команди Тіте становить 1,47, імовірність нічиєї оцінюється в 4,44, а успіх Швейцарії — у 8,05.

Португалія — Уругвай

Понеділок, 28 листопада, 21:00. Стадіон Лусаїл Айконік (Лусаїл, Катар)

"Європейські селесао" в матчі першого туру мундіалю-2022 в Катарі також святкували успіх, проте в їхній грі проти Гани (3:2) все ж таки було набагато менше позитивних вражень, аніж від виступу бразильців. Проте три очки в доволі складному квартеті мають дуже велику вагу вже на самому старті. Тим паче, коли наступним суперником є головний конкурент у боротьбі за першу сходинку турнірної таблиці, що залишає певні сподівання за зникнення інтриги стосовного переможця цього квартету вже за підсумком звітного ігрового дня.

Уругвай зі своїм божевільним за підбором виконавців не зміг навіть уразити ворота Південної Кореї в стартовому матчі (0:0), хоча ще донедавна перших в історії чемпіонів світу вважали одним із тіньових фаворитів бодай на вихід до фіналу. Що саме заважає Дієго Алонсо розкрити на повну потенціал його футболістів — ніхто не знає, проте в другому поспіль матчі проти команди з португальськім керманичем на чолі йому все ж таки доведеться забезпечувати результат. "Чарруа" перебувають у доволі делікатному становищі відносно останнього туру, бо потенційна перемога Кореї над Ганою відчутно вдарить по їхньому настрою перед заключною грою проти африканського колективу. Та й поміж тим, власні амбіції, якщо вони дійсно існують, треба якось підтвердити.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Португалія. Коефіцієнт на перемогу номінальних господарів становить 2,03, імовірність нічиєї оцінюється в 3,32, а успіх Уругваю — у 4,37.

Польща — Аргентина

Середа, 30 листопада, 21:00. Стадіон 974 (Доха, Катар)

Наші сусіди, за яких, за умов відсутності України серед учасників чемпіонату світу-2022, дійсно варто вболівати, у першій грі турніру показали такий собі футбол під час протистояння проти Мексики. Північноамериканський колектив переважав європейських суперників під час більшої частини зустрічі, проте команди зрештою голів так і не віднайшли (0:0). А ось у другому турі "біло-червоним" довелось добре спітніти, проте все ж таки вони здолали цю божевільну Саудівську Аравію імені Ерве Ренара з її швидкісним пресингом (2:0). Це миттєво зробило Польщу лідером квартету C, проте найближчим часом їй доведеться відстоювати це почесне звання в справжній битві проти явного фаворита.

Збірна Аргентини стала авторкою першої дійсно гучної сенсації цього мундіалю, коли в першому турі не втримала Саудівську Аравію під власним контролем (1:2). Однак далі в Ліонеля Мессі та компанії було ще більш відповідальне та емоційне протистояння проти Мексики, якому навіть удалось побити рекорд відвідуваності. А подивитись у цій грі дійсно було на що, бо той-таки Мессі забезпечив більшу частину успіху власної команди (2:0). У підсумку, можна з упевненістю стверджувати, що "альбіселесте" знову в грі, від чого взагалі не стає легше на душі в поляків. Аргентині віддавала перевагу більшість респондентів перед початком турніру, проте зі змаганнями в Катарі в явних фаворитів не все йде по напередвизначеній стежці. Багато вже сталось сенсацій, і ще чимало на нас очікує попереду. Проте одного разу футболісти Ліонеля Скалоні вступили ногами в сметану, тож знову повторити цей досвід не матимуть бажання.