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Артем Франков за підтримки FAVBET оцінює шанси команд на ЧС-2022.

Усі вісім пар 1/8 фіналу ЧС-2022 мають явного фаворита, жодних лобових зіткнень лідерів не сталося. Про це подбали як мінімум збірні Австралії, Марокко та Японії, позбавивши нас відповідно від Данії, Бельгії та Німеччини… Тепер уявіть тих, хто вилетіли, на місці щасливих переможців і задумайтеся, як змінилися б коефіцієнти!

А так я щосили давлю в собі бажання вимовити очевидну рекомендацію: робіть ставку на Англію, Нідерланди, Хорватію, Францію, Іспанію, Аргентину, а заразом і Бразилію з Португалією (коли я писав ці рядки, останні дві пари ще не сформувалися офіційно, але хто б там не виявився, окрім цих двох – яка різниця?!).

Занадто просто? Небезпечно? Можливо. Підстрахуйтеся, взявши не перемогу, а прохід голландців і хорватів, можна зіграти систему 6 з 8, а не експрес (до речі, це взагалі корисно – м'яч все ж таки круглий). І ще: щодо Хорватії я взагалі був би вкрай обережний – ці японці ще ті штучки…

Другий варіант: поставити вісім однакових ординарів на наявність серії 11-метрових. Якщо хоч одна трапиться – повернете своє, якщо дві – будете у виграші. Але ж їх може і не статися, ось в чому проблема)))

Однак давайте все ж таки пройдемося по деяких матчах, щоб більш детально уявити, з чим ми матимемо справу 3-6 грудня 2022 року на відповідному чемпіонаті світу в Катарі.

Аргентина – Австралія

Найочевидніша для всіх пара 1/8 фіналу поряд із Франція – Польща, тільки, мабуть, ще очевидніша. Аргентина після кошмарного ляпаса від Саудівської Аравії на старті двома перемогами в одну хвіртку (Мексика та Польща по 2:0) повернула собі статус одного з головних фаворитів турніру. Австралія, незважаючи на те, що «соккеруз» у групі здобули ті ж дві перемоги (по 1:0 над Тунісом та Данією), більш того, повністю повторили графік Аргентини, переконали не надто. Навряд чи остров'яни-«азіати» Грема Арнольда зуміють щось протиставити команді двох Ліонелей – Скалоні та Мессі. Тим більше, крім них, там є з яких козирів зайти – і Енцо Фернандес із «Бенфіки», і Хуліан Альварес із «Ман Сіті» виглядають дуже непогано!

Застереження: все ж таки варто придивитися до вміння Австралії тримати кругову оборону (пам'ятаєте, як вони мало не вийшли на нас на ЧС-2006?!), а також таланту Лекі тікати в контратаки і гри головою Дьюка та К.

Кофи FAVBET на результат: 1,21 – 6,90 – 17,00

Прохід від FAVBET: 1,09 – 8,40

Моя ставка: непрограш Австралії в першому таймі за 2,24 (Аргентина і Польщу, і Мексику розмазувала після перерви; аби суддя знову не влаштував лівий пенальті «під Мессі»!)

Англія – Сенегал

І начебто Англія явний фаворит, і як мінімум у трьох таймах із шести на ЧС-2022 вона цілком це доводила, забивши 9 м'ячів Ірану та Уельсу, і начебто все на користь родоначальників, і африканці лічені рази проходили цю стадію (хоча – Камерун, Сенегал, Гана з дев'яти спроб з 1986 року, не так вже й мало!), але щось заважає моїй впевненості. Справа не в тому, що Сенегал – чинний чемпіон Африки; бачили ми вже й чемпіона Азії (Катар), а чемпіона Європи так і взагалі не бачили…

Ні, просто команда Аліу Сіссе, який у 2002 році пробився до чвертьфіналу як гравець, а зараз ось вивів свою команду з групи вже як головний тренер, справляє на турнірі дуже приємне враження – приблизно як Камерун на ЧС-90, тільки без Роже Мілла. У цьому плані зустріч із англійцями виглядає особливо символічною!

Кофи FAVBET на результат: 1,55 – 3,95 – 7,80

Прохід від FAVBET: 1,26 – 4,10

Моя ставка: тотал більше 2,5 за 2,34; ще можна спробувати зловити гол Кейна — прорве ж його колись; або вже продовжувати ставити на Рашфорда, який вочевидь роздухарився, забивши вже тричі?!

Марокко – Іспанія

Безумовно, хотілося б негайної помсти для горезвісної «Фурії Рохи», яка щойно злила в унітаз саму Німеччину. Однак німців розплата за «хіхонську ганьбу» 1982 року, коли вони самі на пару з австрійцями викинули з іспанського ЧС симпатичну збірну Алжиру, спіткала лише через сорок років – чому ж іспанцям віддасться швидше?

Надія в цьому плані на збірну Марокко, яка блискуче, хоч і не без огріхів (канадців слід обігравати впевненіше) минула дуже сильну групу. Дружина Валіда Реграгі залишила позаду Хорватію та Бельгію! І їй справді є що пред'явити іспанцям за всієї їхньої грізності – зокрема, дуже непогано укомплектовану, дисципліновану та організовану оборону на чолі з голкіпером «Севільї» Буну (чемпіонат Іспанії!) – Хакімі, Агер, Саїс, Мазрауї, непогану лінію атаки із Зієшем, Ен-Несірі та Буфалєм – суцільно гравців досвідчених, з ім'ям та репутацією.

Зрозуміло, що команда Луїса Енріке не потребує досліджень та реклами. Вона залишається очевидним фаворитом – інакше навіщо б вона так прагнула зустрічі саме з Марокко, програючи Японії!

Коффи на результат: 6,90 – 4,00 – 1,58

Прохід: 4,05 – 1,27

Моя ставка: ризикну половити рибку в каламутній воді – непрограш Марокко в основний час за 2,54.

Японія – Хорватія

Найрівніша пара серед усієї вісімки. «Бундеслігова» (8 чоловік у складі з БЛ1 на чолі з автором двох м'ячів Доаном, який так класно виходить на заміну!) Японія гарна, хоча до її перемоги над Іспанією логічно ставитися зі скепсисом. Хорватія зіграла в групі у свою силу — солідну і гідну, але не суперсилу, маючи всі шанси вилетіти в горловому поєдинку з Бельгією, якби Лукаку був щасливішим.

Чекаю на обережну гру з цілком імовірною перевагою «ватрені» після першого тайму – є у японців така звичка. Заманюють)))

Кофи FAVBET на результат: 3,95 – 3,35 – 2,09

Прохід від FAVBET: 2,55 – 1,57

Моя ставка: ну, ще раз… Пройдуть японці! Хоча б за тією логікою, що це не є європейський чемпіонат світу.

Повторюся, що за цікавим та корисним слід заходити за посиланням:

https://fav.bet/FRANKOV

і відкланяюся до наступної нашої зустрічі. Мундіаль вже остаточно розкочегарився!