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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Чемпіонат світу-2022 в Катарі перейшов до заключного тижня свого розіграшу, тож найближчим часом градус боротьби за головний трофей обіцяє підвищитись до пекельних показників. У грі залишилось усього чотири збірні, проте лише половину з них можна було очікувати на настільки пізній стадії розіграшу ще пару тижнів тому. Для напередвизначених фаворитів такий баланс сил не віщує нічого доброго, бо разом із путівкою до фіналу можна ще й добряче втратити в плані репутації.

Аргентина — Хорватія

Вівторок, 13 грудня, 21:00. Стадіон Лусаїл Айконік (Лусаїл, Катар)

Розпочавши виступи на мундіалі-2022 зі сенсаційної поразки в грі проти Саудівської Аравії, збірній Аргентині не залишалось нічого іншого, як потім намагатись із кожною новою грою відновлювати власну репутацію. У підсумку, "альбіселесте" навіть примудрились виграти свій квартет C, що подарувало їм скромну Австралію (2:1) на першому кроці сітки плей-оф та перспективний шлях до півфінального протистояння через матч проти Нідерландів. Проте хто ж тоді знав, що "кенгуру" зупиняться на пів кроку від того, аби перевести гру проти команди Ліонеля Скалоні в овертайм, а наслідки протистояння проти Нідерландів для Аргентини наздоганятимуть її ще довго після матчу у вигляді дисциплінарних покарань.

Збірна Хорватії також увійшла до фінальної частини чемпіонату світу без перемоги в грі проти Марокко, щодо справжньої сили якого ми дізнались трохи згодом (0:0), але на груповому етапі навіть такого скромного результату вистачило в квартеті з амбіційною, проте нестабільною, Канадою (4:1) та ніякою за організацією гри Бельгією (0:0). А тут ще й на першому кроці сітки плей-оф "картаті" Японію. І хоча довелось виривати перемогу в "самураїв" лише за підсумками серії пенальті, проте свій квиток на гру проти Бразилії команда Златко Далича все ж здобула. І, разом із тим, отримала право на сенсацію, нехай і для подолання п’ятиразових чемпіонів світу було потрібно також доводити зустріч до футбольної лотереї.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Аргентина. Коефіцієнт на перемогу команди Ліонеля Скалоні становить 1,80, імовірність нічиєї оцінюється в 3,42, а успіх Хорватії — у 5,48.

Франція — Марокко

Середа, 14 грудня, 21:00. Стадіон Аль-Байт (Ель-Хаур, Катар)

Збірна Франції завітала до Катару з окремим завданням — захистити свій титул чемпіонів світу, обриси якого кожного разу поставали перед нею в моменти, коли потрібно було робити надзусилля для здобуття перемоги. І хоча подібне знадобилось тільки в грі проти Англії аж у чвертьфіналі (2:1), колектив Дідьє Дешама все одно намагався доводити свій статус від матчу до матчу. Окрім, хіба що, гри проти Туніса в останньому матчі групового етапу, коли перша сходинка квартету та матч проти Польщі в 1/8 фіналу були на шляху до кишень футболістів "Les Bleus".

У той самий час гравці збірної Марокко не мали за плечима жодного позитивного досвіду виступів на чемпіонаті світу, проте Катар та божевільна підтримка трибун роблять із ними дивовижні речі. Що й казати, якщо колектив Валіда Реграгі наразі перебуває за крок до гучного досягнення у вигляді відсутності пропущених м’ячів безпосередньо від суперників на шляху до фінального протистояння. Ні ті самі хорвати, ні Бельгія, ні Канада, ні двоє представників Піренейського півострова в особі Португалії та Іспанії, так і не змогли здолати "атласних левів", завдяки чому вони вже переписали історію Африки на цьому турнірі, а найближчим часом можуть подарувати нам гучну сенсацію. Чергову гучну сенсацію.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Франція. Коефіцієнт на перемогу гостей становить 1,52, імовірність нічиєї оцінюється в 3,99, а успіх Марокко — у 8,01.