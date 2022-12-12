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Артем Франков за підтримки FAVBET оцінює шанси команд на ЧС-2022.

«Стрімким домкратом» котиться до завершення ЧС-2022 – залишилося лише чотири матчі. Найменше хотілося б думати, що найцікавіше ми вже побачили, а попереду хіба що злиденність.

Що ж ми з вами побачили в чвертьфіналах?

Насамперед – досить сумний з погляду майбутнього доказ того, що оборонний футбол, втілений у життя старанно, любовно та майстерно, елементарно переграє атакуючий футбол будь-якого рівня. Марокко та Хорватія, вибивши з турніру "зливні бачки" — Іспанія, Португалія, Бразилія, дуже переконливо розповіли про це всім і кожному.

По-друге – також не надто радісна констатація про малозначущість особистості в сучасній грі. За великим рахунком, головним героєм чвертьфіналів став голландець Вут Вегхорст і — вилетів, другим міг стати англієць Гаррі Кейн — схибив і вилетів, Кріштіану Роналду зовсім, схоже, закінчив. Він зробив вирішальну ставку на цей ЧС і програв... Кіліан Мбаппе промовчав, закритий Кайлом Вокером. Лео Мессі? Відмінна була гольова передача на Моліну, а так подивимося.

І ось – два півфінали, у кожному з яких ми знову, як вже неодноразово було в Катарі, маємо явного фаворита… Досвід підказує, що слово «маємо» іноді набуває зовсім іншого, надто буквального змісту. І якщо комусь здається, що зірковий фінал Аргентина – Франція гарантовано – марно!

Хоча такий розклад справді дуже ймовірний, чого гріха таїти.

Згідно з опитуванням у моєму телеграм-каналі чемпіоном стане Франція, і тут доречне слово «тепер». Голосування перед чвертьфіналами виводило до чемпіонів Бразилію, причому впевненіше, ніж французів!

Аргентина – Хорватія

Із завзятістю бультер'єра, а також людини, яка чітко усвідомлює, що цей шанс – останній, часом дозволяючи собі відверте свинство (геть імідж! Щирість – наше все!), Лео Мессі тягне збірну Аргентини у фінал. Звичайно, хорватам, які вже перетворили Луку Модрича з диспетчера на чистого руйнівника (хоча він і в цій якості майстер – гроссмайстер! — на ключові паси в останню третину), нічим прихлопнути цього козирного короля – звідки б у них взятися тузу? Чи у них десь причаївся джокер? Ні, швидше за все, треба говорити, що футбол тим і відрізняється від карт – тут, як і в шахах, важливий колектив, і три умовні валети легко розмотають і короля, і туза будь-якої масті!

Ближче до справи. Жодних кадрових трагедій у лавах суперників не помічається, а тому питання стоїть просто «проб'ють чи не проб'ють». Водночас дізнаємося, хто сильніший – Бразилія чи Аргентина, хоча, зрозуміло, інтерес цей має суто академічний характер. Бразилія-то пробила, але потім розслабилася роковим чином… Може, свій рикошет команда Златко Даліча вже використала?!

Вісім із дев'яти останніх матчів хорватів у плей-офф великих турнірів (ЧС чи Євро) закінчувалися додатковим часом, єдиний виняток – фінал ЧС-2018 у Росії, який зберігає пристойну ймовірність бути повтореним. Тож ані в досвіді, ані в «фізиці» аргентинці суперника не перевершать. Хорватія — просто якась сталева команда особливого гарту, особливої виплавки!

Але – Мессі. І Лаутаро, який мав прийти до тями. І – Енцо, молодий та голодний. І…

Коффи: 1,86 – 3,40 – 5,10

Непрограш Хорватії: 2,06 (ось вона – ставка на андердогу!)

Прохід: 1,43 – 3,00

Додатковий час: 6,00

Серія 11-метрових: 5,50

Тотал менше 2,5 — всього 1,55!

Коефіцієнт бентежить, а так би я, напевно, в обох матчах вибрав останнє – у комплекті із непрограшем андердогу у першому таймі.

Франція – Марокко

І знову, як і в грі з португальцями, немовби все проти Марокко. Тоді «Атлаські леви» втратили ключових центрального та лівого захисників (Агер та Мазрауї), але вийшли дублери (Ель-Ямік та Аттьят-Алла) та зіграли анітрохи не гірше, другий ще й гольову передачу віддав. Тепер зламалися ще один центрбек (Саїс) та безумовний лідер збірної, марокканський святий у всіх сенсах цього слова Зієш. І мені здається, що цього Марокко вже не перенесе, тим більше французи мають кому розкривати та розривати щільні оборонні порядки – наприклад, Мбаппе.

Щоправда, досвід показує, що і Мбаппе можна закрити, тоді як альтернативи атакуючому квартету Дембеле — Жиру — Грізманн — Мбаппе Дідьє Дешама просто немає. Чи випадково тренер збірної Франції у чвертьфіналі з англійцями провів лише одну заміну (Коман замість Дембеле)? Цілком можливо, що й у нього вичерпуються кадрові варіанти, особливо якщо врахувати епідемію травм, що обрушилася на французів перед ЧС у Катарі.

Обидві збірні підготовлені фізично, і нам залишається лише здогадуватися, у кого раніше «закінчиться бензин».

…У 1994 році збірна Болгарії справила сенсацію, увірвавшись до півфіналу після перемоги над збірною Німеччини, чинним чемпіоном світу. Після цього про слов'ян розповідали, що вони виходили на матчі прямо через святкові столи – 1:2 з Італією та 0:4 зі Швецією. Христо Стоїчков у розмові зі мною це категорично спростовував)))

У будь-якому випадку, Марокко не Болгарія, а араби не слов'яни, але погодьтеся – знову ж таки дуже ймовірний варіант розвитку подій!

Коффи: 1,56 – 3,95 – 7,40

Непрограш Марокко: 2,60 (а що – історичних рахунків із французами у марокканців ніяк не менше, ніж із іспанцями та португальцями!)

Прохід: 1,25 — 4,35

Додатковий час: 5,75

Серія 11-метрових: 5,75

Непрограш Марокко у першому таймі: 1,63

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