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Артем Франков за підтримки FAVBET оцінює шанси команд на ЧС-2022.

Пройшли чвертьфінали – салют уболівальникам! Пропливли півфінали – привіт фанатам! Залишилося всього-ніщо…

Два півфінальні поєдинки видалися і схожими, і зовсім різними.

По-перше, дякую, що вони таки забезпечили нам досить гучний і закономірний фінал катарського турніру, хоча збірну Марокко ми згадуватимемо ще довго та любовно. Шкода, звичайно, що вона не явила нам яскравих особистостей на кшталт камерунця Роже Мілла на ЧС-90 в Італії, але й без того непогано вийшло.

По-друге, незважаючи на схожість за результатом, гра одного півфіналіста, що програв, залишила лише почуття вдячності та жалю, тоді як інший викликав до життя заборонене питання – навіщо ви тут і чому позбавили нас протистояння Аргентини та Бразилії?

Можливо, хорватів зламав арбітр, який не призначив у ворота аргентинців кутовий – після цього й пішла гольова, точніше, пенальтійна атака. З іншого боку – а що це було, «клітчасті»? Що це за провали центром оборони, що за пропущені контратаки? Куди поділися вся ваша стійкість і приголомшливе вміння тримати удар, так сильно й привабливо виявлені проти Бразилії?

Який контраст: Марокко, пропустивши швидкий гол (а обидва свої м'ячі французи провели на голому фарті, коли м'яч вдало відскакував до їхніх гравців після спроб Мбаппе вдарити по воротах), не тільки не розвалилося, але притиснуло французів, в результаті перевершивши їх по володінню м'ячем 61:39! Так-так, вони змусили діючих чемпіонів світу сидіти біля своїх воріт, старанно захищатися та ловити момент для контрвипаду!

Уф, про це можна довго говорити, але настав час переходити від історії до прогнозу, тобто до спроби вгадати або прорахувати майбутнє.

Хорватія – Марокко

Коефіцієнти FAVBET на результат: 2,42 – 3,50 – 3,05

3 місце: 1,76 – 2,16

Моя порада: перемога Хорватії в основний час, але можна взяти і простий тотал більше 2,5 за 1,96 — у таких матчах зазвичай багато забивають, веселяться; і зовсім екстремальна, але досить логічна ставка — перемога Хорватії при ТБ 2,5 за 3,70!

Сумніваюсь, що позицію щодо цього матчу треба роз'яснювати, вона надто очевидна… Ах, таки бажано? Ну що ж.

1. Хорватія мала на день відпочинку більше. Марокко – на день менше.

2. Хорватія злилася аргентинцям в одну хвіртку, погравши у футбол півгодини з невеликим. Марокко виплеснулося до денця, без решти, вичавивши себе насухо. І суперника теж — між іншим, це досить серйозний козир і на фінал — проектуйте написане і туди!

3. Основний склад збірної Марокко викошений травмами, і якщо на чверть- або півфінал вони могли виповзати через біль, ризикуючи здоров'ям, то заради третього місця цього ніхто робити не буде. Приклад – поведінка збірної Франції на ЧС-82, яка після наддраматичної поразки від ФРН на «втішний фінал» проти Польщі виставила сім нових гравців.

4. Гравці збірної Хорватії набагато досвідченіші, і компенсувати цю перевагу можна хіба що юнацьким натиском, запалом, бажанням. Але особисто я не вірю, що марокканцям вдасться їх зберегти.

Чи достатньо? Але якщо ви ще вірите у чудеса… Коротше, заздрю я вам!

Аргентина – Франція

Коефіцієнти FAVBET на результат: 2,88 – 3,10 – 2,80

Моя порада: перемога Аргентини в основний час

І якщо цього не станеться, то мільйони, десятки мільйонів мессіфілів у всьому світі, схопившись за те місце, де в них, як вони вважають, знаходиться серце, обіллються горючими сльозами... «Ні. Не може бути! У нас субординація та вислуга років». Тож Мбаппе доведеться почекати. Тим більше, як я вже сказав, Марокко непогано підготувало майбутній тріумф Аргентини.

До речі, я ж правильно розумію, що «Золотий м'яч» найкращому гравцю ЧС-2022 вже відданий Лео Мессі, а про Кіліана Мбаппа, Хуліана Альвареса, Буна та Ліваковича якщо і згадували, то з іронічною усмішкою?!

Нагадую, що за розумним, добрим і вже подекуди вічним – сюди:

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А все інше – не більше ніж моя спірна, хоч і трішки вистраждана думка.