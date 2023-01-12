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Football.ua пропонує ознайомитись із можливими ставками на матч чемпіонату Італії.

У рамках 18 раунду італійської Серії А Наполі на Стадіо Дієго Армандо Марадона прийматиме туринський Ювентус.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 21:45 за київським часом, а Football.ua анонсує майбутню зустріч та пропонує ознайомитись з усіма розкладами на гру.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ НАПОЛІ — ЮВЕНТУС

Букмекерські компанії вважають, що шансів на перемогу більше у господарів поля. На перемогу Наполі пропонують ставити із коефіцієнтом 1,95. Успіх "старої сеньйори" експерти оцінили в 4,05, а нічийний результат — в 3,40.

Якщо ви вірите у те, що підопічні Массіміліано Аллегрі, які набрали непоганої ходи, не програють фавориту у цій грі, можете ставити на Ювентус з Х із коефіцієнтом 1,85. На те, що Наполі не програє пропонують коефіцієнт 1,25.

ТО НА ЩО Ж СТАВИТИ?

Пропонуємо подивитись у бік того, що обидві команди заб'ють. Коефіцієнт 1,87 — досить непогано виглядає у цьому випадку.

Дивлячись на останні очні протистояння Наполі та Ювентуса, реальним виглядає результат тотал меньше 3,5, але коефіцієнт не дуже великий — 1,30.

Матч між Наполі та Ювентусом пройде 13 січня.