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Football.ua спільно з партнером компанією Pinnacle розповідає про майбутні події лютого.

У лютому на нас чекає багато топових подій. Повернення єврокубків, зокрема, Шахтар продовжить виступи у Лізі Європи, а Дніпро-1 – у Лізі конференцій. Також ми з вами побачимо Клубний чемпіонат світу, де Європу представлятиме мадридський Реал.

Крім того, на нас чекають низка топ-поєдинків з найкращих європейських чемпіонатів: наприклад, Арсенал зіграє проти Манчестер Сіті, а також міланські та мадридські дербі.

У цьому матеріалі поговоримо про головні події футбольного світу цього місяця.

Клубний чемпіонат світу з футболу (1-11 лютого)

Турнір пройде у Марокко, а головним фаворитом бачиться мадридський Реал, який виграв Лігу чемпіонів минулого сезону. Колектив Карло Анчелотті, напевно, гратиме на перемогу, адже на кону трофей.

Участь у турнірі також візьме Фламенго. Саме бразильський клуб бачиться другим фаворитом на перемогу. Цілком імовірно, що саме Реал та Фламенго зійдуться один з одним у фіналі, а там виявлять найсильнішого.

Фінал відбудеться 11 лютого о 21:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів: 1/8 фіналу (з 14 лютого)

14 лютого не лише День закоханих, а й стартує плей-оф Ліги чемпіонів. І тут є кілька поєдинків, які особливо цікаво подивитися. Наприклад, два топові поєдинки: ПСЖ проти Баварії та Ліверпуль проти Реала. Чи зможе Лео Мессі з ПСЖ здолати такого потужного суперника? Чи набере форму колектив Юргена Клоппа, щоб вибити на ранній стадії мадридський клуб?

До речі, за версією компанії Pinnacle, більше шансів на вихід у наступну стадію має Баварія. А ось коефіцієнти на перший матч у Парижі виглядають так:

Також Брюгге Романа Яремчук зіграє проти Бенфіки – колишньої команди українця, а Челсі протистоятиме Боруссії Дортмунд. Чекаємо на появу Михайла Мудрика та на результативні дії від нього!

Ще одна інтрига: чи зможе Наполі зберегти свою ігрову форму, щоб без особливих проблем вийти до 1/4 фіналу? Тим більше, що суперник не найгрізніший – Айнтрахт. Коефіцієнти на перший матч в Німеччині виглядають так:

Ліга Європи: 1/16 фіналу (з 16 лютого)

І тут потрібно наголосити відразу на двох поєдинках. Звичайно ж, Барселона протистоятиме Манчестер Юнайтед. Цей матч тягне на рівень плей-оф Ліги чемпіонів, але волею долі ці команди зіткнуться одна з одною в другому за значимістю європейському турнірі. Головний тренер Барселони Хаві заявив, що його команда боротиметься за всі можливі трофеї. Тож колективу Еріка тен Гага буде не солодко.

Не можна виключати, що нідерландський фахівець зробить ставку на внутрішні змагання, а за Лігу Європи МЮ особливо не боротиметься. Коефіцієнти на матч в Іспанії виглядають так.

Друга подія у Лізі Європи – це матч Шахтаря з Ренном. Наша українська команда без Михайла Мудрика намагатиметься вийти до 1/8 фіналу, а також "помститися" за київське Динамо, яке двічі поступилося французькому колективу.

І тут цікаво буде спостерігати, як Ігор Йовічевіч справлятиметься без своєї головної зірки, яка тепер виступає за Челсі.

За версією компанії Pinnacle, більше шансів на вихід у наступну стадію у Ренна.

Ліга конференцій: 1/16 фіналу (з 16 лютого)

Найцікавіший поєдинок для українського глядача – це гра за участю Дніпра-1. Колектив Олександра Кучера протистоятиме АЕКу Ларнаці.

Суперник цілком прохідний, а очки в скарбничку знадобляться Україні. Перешкодити може те, що в Україні зараз пауза, а в якій формі підійде до гри Дніпро-1 – питання.

Матч відбудеться 16 лютого о 22:00 за київським часом.

Матчі ТОП-5 чемпіонатів: одним рядком

Арсенал — Манчестер Сіті (15 лютого)

Колектив Мікеля Артети зараз на ходу, а Манчестер Сіті періодично зазнає невдач, іноді на рівному місці. До цієї дати поєдинок матиме дуже важливе значення. "Городяни" мають перемагати, щоб покращити свої шанси у перегонах за перемогу в АПЛ.

Тоттенгем — Челсі (26 лютого)

Антоніо Конте проти своєї колишньої команди. Ще й на полі "шпор". Італійський фахівець майже напевно захоче обіграти свій ексклуб, з яким він розлучився не найкращим чином. Не варто забувати, що Тоттенгем ще бореться за потрапляння до топ-4 за підсумками сезону. Челсі, ймовірно, входження до четвірки найкращих цього сезону не світить.

Інтер — Мілан (5 лютого)

Міланське дербі! Тут можна очікувати як багато голів, так і обережну гру від обох команд, для яких результат буде на першому місці. Але і напруження подій має бути, а це означає – чекати потрібно безліч жовтих карток і, можливо, червоних. На даному етапі не можна сказати, що команди борються за титул, адже Наполі має солідний запас очок.

Реал — Атлетіко (26 лютого)

Мадридське дербі! Реал бореться за чемпіонський титул і йому необхідно перемагати, щоб наздогнати Барселону. Щодо Атлетіко, то колективу Дієго Сімеоне важливо потрапити до зони Ліги чемпіонів за підсумками сезону. У будь-якому випадку, поточна форма команд йде на другий план, коли між собою зустрічаються принципові суперники.