Рейтинг букмекеров

ФК Рух провів у Львові благодійний мультитурнір "Віримо в ЗСУ", щоб зібрати кошти для українських військових. Захід відбувся за підтримки багаторічного партнера клубу — компанії FAVBET.

Турнір проходив у бадьорій атмосфері, адже учасники були сконцентровані на головній меті — збір донатів для ЗСУ. Загалом станом на 5 лютого банка фонду Markus Foundation поповнилась на 538 тис. грн, окремими сумами 61 тис. грн та 60 тис. грн задонатили Петро Заставний та «Леви на джипі». Також з Польщі внесли донат у сумі 1 млн грн. Саме за нього придбають ударний дрон R-18 і 5 потужних генераторів для 47-ої окремої механізованої бригади «Маґура».

Мультитурнір об’єднав одразу три дисципліни — баскетбол, флорбол та футзал. Кожен матч тривав по 15 хвилин. Унікальний благодійний івент зібрав понад 60 українських знаменитостей з шоу-бізу, гумористів, блогерів, кіберспортсменів та відомих футболістів, які змогли себе спробувати у нових видах спорту.

Серед них — Андрій Бєдняков, Слава Дьомін, В'ячеслав Шевчук, Андрій Лузан, Іван Шевцов, Віктор Вацко, Олександр Алієв, Євген Селезньов, Юрій Терещенко, Артем Федецький, Ігор Ласточкін та інші.

Виграла мультитурнір команда «Леопарди». Хоча всі учасники та глядачі розуміли, що головний переможець заходу — Збройні Сили України.