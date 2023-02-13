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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між собою зіграють ПСЖ та Баварія у Парижі.

За версією букмекерів, у команд рівні шанси на перемогу у цьому поєдинку: перемога французької та німецької команди оцінюється коефіцієнтом 2.60. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.80.

Тож на що ставити?

Обидві команди мають у своєму складі виконавців найвищого рівня, тому ми очікуємо, що будуть голи від ПСЖ та Баварії. Ставка "Обидві заб'ють" із коефіцієнтом 1.48 – цілком реалістична.

Можна поставити і на гол ПСЖ, проте коефіцієнт не такий великий – 1.21. На свій розсуд.

До речі, можна ризикнути і вже зараз зробити ставку на те, хто пройде до чвертьфіналу. Прохід ПСЖ оцінюється коефіцієнтом 2.43, а прохід Баварії – 1.43. Ми ризикнемо поставити на мюнхенський клуб!

Матч ПСЖ – Баварія відбудеться 14 лютого о 22:00 за київським часом.