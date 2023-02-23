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Микола Морозюк — колишній захисник та капітан “Динамо” — починає нову кар’єру в футболі.

Після закінчення власної спортивної кар’єри, Морозюк вирішив зайнятися розвитком молодих талантів.

Морозюк приєднався до команди Prostar Agency у якості футбольного агента. Передбачається, що його першим проектом стане пошук нових талантів для одного з попередніх клубів гравця. Морозюк зможе втілити на новому посту все своє розуміння реалій футбольного світу, талантів, потрібних для успішного гравця. Та власне везіння, потрібне в пошуку нових талантів так само, як і в Elslots казино.

Чим займатиметься Морозюк

Агенція Prostar Agency вже привітала Морозюка у своїх рядах. Про це йдеться прес-релізі агентства, розміщеному на сторінці в Instagram.

За словами представників Prostar, вони співпрацюють з Морозюком вже десять років. Раніше він виступав у якості клієнта організації. Тепер же спробує продовжити своє життя в футболі, опанувавши роль функціонера.

Нова робота захисника пов'язана з клубом, на співпраці з яким закінчилася кар’єра Морозюка. Це клуб “Іпсонас”, який виступає у другому дивізіоні Кіпру. Задача Морозюка — пошук молодих гравців для клубу, розвиток знайдених талантів та їхньої кар'єри.

Клуб “Іпсонас” відомий тим, що належить російському Євгену Савіну. Попередньо повідомлялося, що він планує об'єднати “Іпсонас”з іншою своєю командою, “Красавою”. Проте після початку повномасштабного вторгнення, Савін був змушений тікати з росії та змінювати плани. Зараз “Іпсонас” виступає у другому дивізіоні Кіпру, подальші плани щодо нього невідомі.

Микола Морозюк: від “Динамо” до Кіпру

Морозюк є одним з найвідоміших захисників українського футболу. Випускник школи київського “Динамо”, він виступав в основному складі київського клубу в 2005-2010-х роках. Разом з цією командою, він виграв суперкубок у 2006-07 роках.

Далі з тренером Юрієм Максимовим перешов до криворізького “Кривбасу”. Там Морозюк провів найкращі п'ять років у своїй кар'єрі. Серед головних досягнень гравця — фінал Кубку України, прохід до європейських чемпіонатів.

Також в 2011-2013-х роках футболіст виступав за молодіжну та основну збірну України. Зокрема, саме він забив переможний гол у товариському матчі проти Норвегії у 2013-му.

Після завершення співпраці з “Кривбасом”, Микола повернувся до “Динамо”. Але на цей раз все склалося не найкращим чином. Після кількох переходів з основного до запасного складу та назад, Морозюк на три роки увійшов до турецького клубу “Різеспор”. Співпраця закінчилася у 2021-му, переходом до одеського “Чорноморця”. Проте контракт було анульовано через початок повномасштабного вторгнення.

Останнім клубом Морозюка став саме кіпрський “Іпсонас”. Захисник зіграв з ним 14 матчів, перш ніж прийняти рішення про завершення кар’єри.