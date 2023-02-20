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Football.ua анонсує найбільш інтригуючи поєдинки цього тижня.

Уже другий тиждень поспіль ми будемо перебувати в режимі єврокубкових баталій та чергових зустрічей у рамках національних першостей, однак цього разу настане вирішальна мить у попередньому раунді плей-оф Ліги Європи та Ліги конференцій УЄФА, тоді як у Лізі чемпіонів до протистоянь 1/8 фіналу долучаться ще вісім клубів.

Ліверпуль — Реал

Вівторок, 21 лютого, 22:00. Стадіон Енфілд (Ліверпуль, Англія)

Навіть важко пригадати, коли жеребкування все першого раунду стикових протистоянь у єврокубках було настільки ж жорстоким, як на завершення осінньої частини поточної кампанії. У пам’яті досі жевріють спогади про київський фінал 2018 року, і тим паче ми пам’ятаємо двобій англійського Ліверпуля та мадридського Реала в минулорічному вирішальному поєдинку в Парижі, який так само завершився перемогою "галактікос" (3:1 та 1:0 відповідно). Однак цього разу футболісти Юргена Клоппа та Карло Анчелотті зустрінуться на настільки ранній стадії, що від них можна вимагати виключно яскравого футболу, бо вже ніхто не гарантуватиме здобуття трофею на завершення шляху.

Хоча чи дійсно можна вважати "червоних" у їхньому поточному стані реальним претендентом на Кубок чемпіонів? Ліверпуль не досягав успіху й за набагато більш якісного рівня власних кондицій, тоді як зараз команда Клоппа йде лише восьмою в чемпіонаті, нехай і перемагала в останніх двох матчах Ньюкасл та Евертон (двічі — по 2:0). У Реала, певна річ, справи йдуть кращим чином, проте вісім балів відставання від каталонської Барселони нікуди не поділись, а календар у "вершкових" найближчим часом помітно не рясніє "легкими" суперниками. На цьому тлі протистояння проти Ліверпуля виглядає для іспанського колективу вкрай недоречним за графіком, але вони Реал не програвав "червоним" із 2009 року, і навряд чи має наміри це робити зараз.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ліверпуль. Коефіцієнт на перемогу команди Юргена Клоппа становить 2,35, імовірність нічиєї оцінюється в 3,65, а успіх Реал — у 3,04.

Ренн — Шахтар (перший матч — 1:2)

Четвер, 23 лютого, 22:00. Стадіон Роазон Парк (Ренн, Франція)

Перший для донецького Шахтаря в 2023 році офіційний матч, і одразу ж на відповідальній стадії єврокубків, викликав неабиякі перестороги безпосередньо перед своїм початком. Узагалі не було уявлення, як саме поводитиме себе команда Ігора Йовічевіча на тлі тривалої перерви та відсутності в складі нападника Михайла Мудрика, однак саме події на футбольному полі відповіли на всі ці нагальні питання. Безумовно, "гірники" зіграли не в зразковий футбол, проте вони зуміли втримати перевагу за рахунком над командою, яка перебуває в ігровому тонусі та постійно стикається на внутрішній арені з дійсно сильними суперниками.

Очевидно також і те, що Бруно Женезіо не побоявся зробити певні корективи в складі власної команди, деякі з яких, наприклад — юні гравці в лінії захисту, мали безпосередній вплив на підсумковий результат матчу. Навряд чи Ренн буде ризикувати в грі на власному полі, і в цьому контексті навіть на "червоно-чорні", а їхні палкі вболівальники вбачаються найбільшою загрозою для Шахтаря. Київське Динамо може поділитись із "гірниками" невдалим досвідом гри на Роазоні, де команда Женезіо цього сезону взагалі програвала лише двічі — Лор’яну ще на початку серпня та Ліллю — на початку лютого. Добре, якщо вдасться зачепитись за результат, проте за тиждень без матчу на вихідних навряд чи "помаранчево-чорні" набули нових ігрових якостей.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ренн. Коефіцієнт на перемогу команди Бруно Женезіо становить 1,72, імовірність нічиєї оцінюється в 4,07, а успіх Шахтаря — у 4,75.

Манчестер Юнайтед — Барселона (перший матч — 2:2)

Четвер, 23 лютого, 22:00. Стадіон Олд Траффорд (Манчестер, Англія)

Нідерландський фахівець Ерік тен Гаг продовжує свою пригоду на чолі англійського Манчестер Юнайтед, і хоча чемпіонський титул у Прем’єр-лізі "Червоним дияволам" цього сезону може тільки маритись у найщиріших фантазіях, жага трофеїв у колективу від того точно не спадає. Уже за підсумками звітного тижня Юнайтед можуть отримати бодай один кубок до свого музею в поточній кампанії, ось тільки в якому саме настрої вони вирушатимуть на той Вемблі задля протистояння проти Ньюкасла — відкрите питання.

Як мінімум, матч-відповідь проти каталонської Барселони в рамках Ліги Європи УЄФА, хоча й досі незвично чути такі гучні назви клубів у цьому турнірі, нічим не поступається за рівнем інтриги фіналу Кубка англійської ліги. Команди тен Гага та Хаві розійшлись аж ніяк не миром на Камп Ноу, відправивши до воріт один одного по два м’ячі, тому прагнутимуть розвинути діалог у грі на Олд Траффорд. Відпочинку на вихідних не мав жоден із колективів, оскільки англійці долали Лестер на власному полі, тоді як іспанці боролись проти Кадіса також у рідних стінах. Обидва колективи здобули перемогу, 3:0 та 2:0 відповідно, тож настрій у роздягальнях буде відмінним. Залишається тільки потішити вболівальників футболом найвищого ґатунку.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Юнайтед. Коефіцієнт на перемогу команди Еріка тен Гага становить 2,36, імовірність нічиєї оцінюється в 3,54, а успіх Барселони — у 3,11.

Реал — Атлетіко

Субота, 25 лютого, 19:30. Стадіон Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія)

Мадридський Реал посеред тижня гратиме в Лізі чемпіонів на Енфілді, а потім повернеться на рідний стадіон, який і досі перебуває в процесі активної перебудови, задля не менш відповідального протистояння. El Derbi madrileño бувають різними за своїми сценаріями, і аж ніяк не хочеться, аби цього разу команди повторювали досвід нічийних двобоїв нещодавнього минулого, чи мінімальних перемог однієї зі сторін. Так чи інакше, а обом колективам наразі дуже потрібні заповітні бали до турнірної таблиці, тож за результат доведеться дійсно чіплятись.

Ось тільки геть різні контексти переслідують колективи Дієго Сімеоне та Карло Анчелотті, яких розділяють аж десять балів поміж другим та четвертим місцями відповідно. "Матрацники" ризикують бути атакованими севільським Бетісом уже найближчим часом, тоді як самі хочуть захопити третій рядок, який наразі посідає інший королівський клуб — Реал Сосьєдад. "Галактікос" подібні яскраві сценарії навряд чи загрожують, однак збільшувати відставання від Барселони до 11 очок на цьому етапі сезону вони точно не хочуть. І якщо вже сам Карло Анчелотті вважає вирвану перемогу над Осасуною (2:0) надзвичайно важливим успіхом у контексті чемпіонських перегонів, то можна лише уявити важливість трьох очок за підсумком столичного дербі для його команди.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ренн. Коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті становить 1,85, імовірність нічиєї оцінюється в 3,74, а успіх Атлетіко — у 4,61.